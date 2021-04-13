人民网北京4月13日电 （赵超）国务院新闻办公室今天举行一季度进出口情况新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，今年一季度，我国外贸进出口实现“开门红”：货物贸易进出口总值8.47万亿元，比去年同期增长29.2%。其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。

李魁文指出，2021年一季度进出口情况主要有以下五方面特点。首先，一般贸易进出口比重提升。一季度，我国一般贸易进出口5.19万亿元，增长32%，占我国外贸总值的61.2%，比去年同期提升1.3个百分点；其中，出口2.79万亿元，增长43.4%；进口2.4万亿元，增长20.8%。同期，加工贸易进出口1.91万亿元，增长22.5%，占22.6%。

其次，与主要贸易伙伴进出口保持增长。一季度，东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴，分别进出口1.24万亿元、1.19万亿元、1.08万亿元和5614.2亿元，分别增长26.1%、36.4%、61.3%和20.8%。此外，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长21.4%、22.9%。

第三个特点是民营企业活力增强。一季度，我国民营企业进出口3.95万亿元，增长42.7%，占我国外贸总值的46.7%，比去年同期提升4.4个百分点，继续保持我国第一大外贸经营主体地位。其中，出口2.55万亿元，增长50%；进口1.4万亿元，增长31%。此外，外商投资企业进出口3.19万亿元，增长22.7%，占37.7%。国有企业进出口1.28万亿元，增长11%，占15.2%。

四是机电产品出口比重超6成。一季度，我国出口机电产品2.78万亿元，增长43%，占出口总值的60.3%，较去年同期提升1.7个百分点；其中，出口自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长54.5%、38.5%、98.9%。同期，防疫物资出口保持增长，出口包括口罩在内的纺织品增长30.6%。

五是主要大宗商品进口量增加。一季度，我国进口铁矿砂2.83亿吨，增加8%；原油1.39亿吨，增加9.5%；天然气2938.8万吨，增加19.6%。同期，进口大豆2117.8万吨，增加19%；玉米672.7万吨，增加437.8%；小麦292.5万吨，增加131.2%。

李魁文表示，自去年三季度以来，我国外贸已连续三个季度保持同比正增长。未来一段时期，这一趋势有望维持，但具体走势还需要进一步观察。

李魁文分析称，全球新冠肺炎疫情目前有所反复，国际形势中不稳定不确定因素还比较多。比如说，近期苏伊士运河“被堵”等突发因素对国际贸易物流时效带来了短期影响。此外，去年二季度我国进出口环比去年一季度增长16.8%，去年这个基数显著抬高，客观上对于今年二季度外贸增长带来了挑战。综合来看，未来一段时期我国外贸运行有利因素较多，但外部挑战也不少，外贸稳定增长仍然任重道远。

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