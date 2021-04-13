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住建部召开6个城市座谈会 要求大力发展保障性租赁住房

2021年04月13日13:06 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，住房和城乡建设部副部长倪虹9日召开保障性租赁住房工作座谈会，北京、上海、广州、深圳、福州、南宁6个城市政府及住房和城乡建设部门负责同志参加。

倪虹指出，发展保障性租赁住房是党中央、国务院作出的重大决策部署，各地要充分认识发展保障性租赁住房的重要意义，坚持以人民为中心的发展思想，增强工作的积极性、主动性。城市人民政府要把发展保障性租赁住房，解决新市民、青年人住房问题列入重要议事日程。

倪虹强调，人口流入多、房价较高的城市，要科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，落实年度建设计划，由政府给予土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。积极利用集体建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设和改建保障性租赁住房，坚持小户型、低租金，尽最大努力帮助新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体缓解住房困难。

(责编：孙红丽、高雷)

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