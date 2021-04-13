人民网北京4月13日电（赵超）国务院新闻办公室今天举行一季度进出口情况新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，疫情发生以来，海关总署把疫情防控作为首要政治任务和最重要的工作来抓，严格落实外防输入各项措施，坚决筑牢口岸检疫防线。

一是毫不松懈，加强口岸卫生检疫。海关在全国口岸持续加强“三查三排一转运”，对入境人员100%实施健康申明卡核验、两道测温、流行病学调查、采样检测、信息通报和移交转运。对来自高风险国家和地区入境交通工具100%实施风险布控和指定地点登临检疫。对高风险航班人员实施“核酸+抗体”双保险监测，最大限度实现早发现、早排查、早处置。

二是前推后移，形成全链条管理。海关不断强化部门间联动协作，配合外交、民航等部门推动全面实施登机前检查核酸检测证明、核验国际版健康码等远端管控措施；与地方联防联控机制落实落细检测、转运、治疗、隔离、留观全过程防控措施；形成从境外到国门，再到家门的全链条管理。

三是多点发力，严防疫情叠加。严密监测全球传染病疫情形势，动态风险研判。2021年一季度发布警示通报3个，各类风险预警2次，加强埃博拉、拉沙热、黄热病、中东呼吸综合征等疫情防控，做好健康宣教，持续强化对出入境人员的传染病预防知识宣传和国际旅行健康咨询服务。

四是双管齐下，做好“人物同防”。对进口冷链食品及进口高风险非冷链集装箱货物等，开展口岸环节新冠病毒检测和预防性消毒工作。在确保进口货物安全的同时，大力提升口岸通关效率，避免积压滞港，保障国际产业链供应链稳定。

李魁文表示，下一步，海关将密切跟踪疫情形势发展，科学研判输入风险，立足疫情长期化、防控常态化，更精准更有效做好外防输入工作。

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