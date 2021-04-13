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交行定点帮扶理塘 累计投入扶贫捐赠资金2000余万元

2021年04月13日14:08 | 来源：人民网
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4月11日，藏族小伙丁真走进交通银行总行，参观了交通银行历史博物馆。参观期间，丁真感谢交行多年来定点帮扶家乡理塘县，使家乡面貌焕然一新，并表示将来要和交行一起，为家乡推进乡村振兴事业做出贡献。

丁真的家乡四川省理塘县地处四川西部、青藏高原东部。自2016年定点帮扶理塘以来，交行为理塘累计投入扶贫捐赠资金2000余万元，培训致富带头人近1000人次，购买和帮助销售当地农产品1100万元。交行还为理塘添置了15辆救护车和一系列医疗设备，捐建了乡镇医疗机构急救、妇计中心、疾控中心等医疗项目，为学校捐建教师和学生宿舍楼，添置智能一体化教学设施等。

值得一提的是，交行联合理塘县委县政府发起的“交银心希望”先天性心脏病儿童救治项目，获得了当地的广泛好评。交通银行连续两年援助资金近140万元，启动了“交银心希望”理塘县先天性心脏病儿童筛查救助项目，在全县各学校开展了“先天性心脏病儿童筛查义诊活动”，共筛查全县幼儿园及小学9000余人，共计筛查出80余名患有先天性心脏病的儿童。随后，交行分批次组织他们到成都的华西第二医院进行治疗，让理塘患有先心病的儿童重燃“心”希望。2020年12月第四批理塘先心病儿童赴成都治疗前，丁真还为他们赠送了小礼物，鼓励他们勇敢配合治疗。

丁真参观交行历史博物馆

下阶段，交行还将与理塘等定点帮扶县继续探索巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

(责编：孙红丽、吕骞)

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