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中国太保构筑保险生态圈护航第十届中国花博会

2021年04月13日14:13 | 来源：人民网
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5月21日至7月2日，第十届中国花博会将在上海崇明召开。作为本届花博会品牌合作伙伴和指定保险服务商——中国太保发挥主业优势，不断创新产品供给和服务机制，针对花博会多层次的参与主体风险需求，适配了丰富的产品体系，力求对花博会的风险保障进行全面覆盖。

举办时长42天的本届花博会有着占地约等于825个足球场的参展面积，期间的各类场景有着人财责多层责任主体。针对参展商对于保障区域广，保险期限长和保险责任宽的保险刚需，中国太保提供了一系列的保险方案，其中包括工程一切险、参展商责任险和货物运输险。不仅如此，中国太保还根据花博会的专项性，特意设计了针对活体花卉植物的保险方案，并对部分名贵花品将采取“一单一议”方式承保，形成为参展商提供全方位全周期的的保险形态。

中国太保针对园区内不同面积的商户量身定制综合责任保险方案，为餐饮商户的工作人员和游客提供了基础版和升级版两套承保方案，落实全方位保险保障，并简化承保与理赔流程，最大程度地提供全面风险解决方案。

商户综合责任险同时保障餐饮商户和游客的安全，如餐饮商户们可能遭遇场所建筑物、各种固定设备等损坏风险，工作人员风险和第三者责任风险。又如游客们品尝美食时可能遇到的食物中毒，其他食源性疾病和异物卡喉等风险因素。中国太保主动对接商户签约，并派人员现场讲解保障方案及服务流程，全程一对一服务，助力园区内餐饮商户经营无后顾之忧。

中国太保推出花博会专属游客意外险，将投保全流程灵活嵌入花博会官方的购票系统中，实现个性化保险方案的呈现，游客自主勾选保险服务操作，只需短短几分钟即可实现便捷线上投保。为充分保障花博会游客意外风险，保险方案取消了承保年龄限制，并结合花博会售票票种，推出一日票和两日票共两种保险方案，保险费分别为1元和2元，保险责任包括身故/伤残，意外医疗和意外住院津贴，为游客提供贴心、周全的保险服务。

(责编：孙红丽、吕骞)

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