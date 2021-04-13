编者按：金融活，则经济活；金融稳，则经济稳。作为国家经济运行的血脉，金融在经济社会发展中发挥着基础性、全局性、战略性的作用，在经济结构调整中扮演着重要角色。人民网经济民生采访部“点金”栏目，将围绕金融政策、市场业态、行业动向，邀请专家进行解读分析，助力金融活水更好浇灌实体经济“田地”。

人民网北京4月13日电 （黄盛）近期，国务院金融稳定发展委员会召开了第五十次会议（以下简称“会议”），研究加强地方金融机构微观治理和金融监管等工作。会议要求，以优化金融供给侧体系为目标，坚持问题导向，标本兼治，深化改革，加强监管，促进微观治理机制见效、地区金融生态改善。

多位业内专家在接受人民网采访时表示，会议针对地方金融机构自身发展和监管薄弱环节进行了统筹安排。地方金融监管部门和金融机构要压实各方责任，杜绝盲目扩大规模，提升机构内部微观治理水平，有序开展金融机构间的兼并重组，完善地区金融服务生态。

压实各方责任 提升微观治理水平

会议指出，地方金融机构作为金融体系的“毛细血管”，整体质量、管理能力、市场化程度持续提升，在服务“三农”、基层、中小微企业等方面发挥着不可替代的作用，总体保持了健康发展的良好势头。同时，部分地方金融机构风险有所暴露，内部治理和外部监管有待完善，需要高度重视。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，目前地方金融机构的主要问题在于资本金不足压力大、不良资产额度及不良资产率相对较高、股权结构复杂、股东及高管素质参差不齐治理难度大、内部风控弱等。会议进一步压实了地方金融监管机构的责任，加快提升地方金融监管的能力。

会议要求，地方金融机构要完善公司治理，加强风险管理，强化审慎经营，不过度追求规模扩张和发展速度。同时，金融管理部门要加强对股东和实际控制人、风险集中度、关联交易、数据真实性等的监管，充分运用现代信息技术手段，加强监管科技建设，提升监管效率和覆盖面；要强化监管追责问责，严查金融监管失职渎职等行为。

“部分地方金融机构的资金来源渠道有限，机构现有资本金难以承担大规模扩张，规模发展要限制在风控能力之内。”赵锡军说，地方金融机构的发展不能超过地方经济发展需求，要控制在地方监管管得住的范围之内。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才也向人民网表示，部分地方金融机构进行了与自身能力不匹配的扩张，带来了潜在风险，暴露出局部性的潜在问题。例如，不良资产较高、内部治理水平较低、关联交易、数据不准确、大股东和实际控制人行为不规范、外部监管不到位等。

徐洪才认为，地方金融机构治理水平主要体现在科学化的决策机制、完善的风控体系、审慎经营的战略和良好的企业文化。他建议，地方金融机构建立三道风险防线：首先，直接面对客户、应对市场的工作人员，要提高风险意识和风险管控能力；其次，业务管理部门、风险管理部门、合规部门要履行责任；再次，不要盲目追求业务增长速度，要建立良好的企业文化。

审慎开展兼并 优化金融供需结构

近年来，中小银行改革与资本金补充问题一直备受监管高层关注。2020年，国务院金融委先后召开多次会议研究中小银行资本补充问题，并将《中小银行深化改革和补充资本工作方案》和《农村信用社深化改革实施意见》作为2020年11项重大金融改革措施之一。此外，去年7月1日的国务院常务会议也提出，“以支持补充资本金促改革、换机制，将中小银行完善治理、健全内控机制等作为支持补充资本金的重要条件”，推动中小银行深化改革。

此次会议也明确，将高度重视地方金融机构的可持续发展。同时，会议指出要支持引导地方金融机构专注主业，立足本地，回归本源，树立稳健发展理念，坚持服务当地、服务小微企业、服务城乡居民的定位，促进持续健康发展。按照市场化、法治化原则，鼓励好机构兼并风险机构，促进地区金融供需结构平衡。

“并购重组是一个契机，可以调整地方金融机构结构，优化生态环境，提升金融机构的竞争力、创新能力、内部风险管控能力，提高自身业务素质。”徐洪才说，在当下的地区金融生态中，三农、小微企业、普惠金融等金融服务存在供给不足的状况，但部分地区金融机构的数量不少。

“有的地方经济规模容量难以容纳过多的金融机构，部分地区存在金融机构同质化竞争、高息揽储等情况。”徐洪才认为，平衡地区金融供需结构，要针对存在的问题鼓励优势金融机构兼并，以此处理存量机构的潜在风险。

记者梳理发现，近两年有不少地区金融机构进行了兼并重组——江苏常熟农商行入股江苏镇江农商行，无锡农商行和江苏江阴农商行共同发起设立徐州农商行，攀枝花市商业银行、凉山州商业银行公开宣布以新设合并的方式组建一家商业银行，大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立山西银行……

“很多区域性的小微金融机构抗风险能力较弱，通过被更高层次金融机构兼并，有利于提升地方金融机构抗风险能力和内部经营管理能力。但也要鼓励金融机构业务下沉，服务于县域经济和基层金融需求。”徐洪才建议，金融机构兼并要坚持市场化、法制化原则，政府要发挥引导作用，同时要厘清政府和市场的边界，激发地方金融机构的创新活力。

赵锡军建议说，推进地方金融机构机构兼并、促进地区金融供需结构平衡，需要逐步有序开展，量力而行。

“眼下部分地方金融机构业务层次多、地域意识强、股权结构和具体业务有较大差异，金融机构兼并要将权力责任、风险承担和利益分配制定好。”赵锡军说，鼓励好机构兼并风险机构应该坚持市场化原则，实施兼并行为的金融机构要有能力消化掉被兼并机构存在的风险和问题，并协调好各方利益。

(责编：孙红丽、高雷)