人民网北京4月13日电 （赵竹青）据国家航天局消息，为充分发挥月球样品科研价值，规范科研样品管理工作，依据《月球样品管理办法》，国家航天局设立月球样品专家委员会（简称样品委员会），作为月球样品管理的专家咨询机构，遵循公平、公正、公开的原则，行使月球样品相关的评审和咨询等职权。近日，国家航天局在京召开第一届月球样品专家委员会成立大会。

第一届月球样品专家委员会由9位专家组成，委员会主任由中科院地质与地球物理研究所朱日祥院士担任，成员包括中科院广州地球化学所徐义刚院士、国家自然基金委副主任侯增谦院士、中国科学技术大学郑永飞院士、中科院国家天文台研究员刘建军、北京离子探针中心研究员万渝生、北京大学研究员沈冰、南京大学教授惠鹤九、中国核工业集团有限公司北京地质研究院院长李子颖。

会议审议并通过《月球样品专家委员会章程》。章程规定，样品委员会由9至11人组成，设主任1名，每届任期为4年。样品委员会聘任时，原则上主任年龄不超过70岁，其他委员年龄不超过65岁。样品委员会委员研究专业应覆盖地质学、地球物理、地球化学、矿产普查与勘探、天体物理、行星科学等方向。样品委员会主要职责为：对月球样品的借用申请进行审议，给出评审意见；对月球样品返还进行审核，给出评估意见；就月球样品相关的问题提供咨询意见和建议；对月球样品相关科研成果进行评价；通过月球样品研究开展月球科学普及工作等。

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