从2011年布局城市更新业务至今，经过十余年的积累与沉淀，中国奥园（3883.HK）正迎来收获和利润释放期。

4月8日，广州市黄埔区新田村旧村改造项目进行合作企业表决。最终，奥园集团&广州东龙投资联合体成功斩获黄埔新田村改造项目合作企业主体资格。

公开资料显示，新田村改造项目位于广州市黄埔区九龙大道东侧，处于中新知识城南部门户片区，总建面约33万平米，邻近地铁14号线汤村站、镇龙北站双地铁站，紧邻科教城十所大学。目前，中新知识城已获批成为国家级双边合作项目，地块所处区位优势和未来发展前景看好。

据了解，奥园集团拟将其打造为集商业、办公、教育、居住等功能为一体的国际都市时尚生活社区，通过城市更新与产业发展的有机结合，致力提升黄埔区的城市更新建设和新田村村民生活品质。

2009年，广东省在全国率先开展旧城、旧厂、旧村“三旧”改造试点。奥园积极抢占先机，于2011年布局城市更新，发展至今已形成复合产业的“奥园旧改模式”。

放眼整个大湾区，奥园的城市更新集中在广州、珠海、深圳、东莞、佛山等城市，实现旧城、旧村、旧厂“三旧”改造全覆盖，处于大湾区城市更新领先优势。

今年以来，奥园持续拓展城市更新项目，先后成为广州荔湾区东塱村、黄埔区旺村旧村改造项目合作企业；中标成为东莞南城石鼓社区莞太路城市更新项目前期服务商；参与佛山市南海区北区渔村旧村居改造项目前期服务工作。

截至2020年底，奥园拥有逾60个不同阶段的城市更新项目，预计额外提供可售资源约人民币6730亿元，其中大湾区可售资源约人民币6552亿元，占比97%，计入城市更新项目后，计入城市更新项目后的总货值约人民币12938亿元，其中一二线城市占比增至82%，为其未来规模与利润持续增长提供源源不断的动力。

值得一提的是，2020年，奥园城市更新开始进入加速转化和收获期，为集团贡献丰厚土储价值。

年报数据显示，2020年，奥园转化10个城市更新项目，其中8个转入土地储备，提供可售资源约382亿元，占年内新增货值16%。

其中，广州番氮（即奥园·恒基·学苑一号）、嘉利码头、枫源化工（即广州奥园中新誉府），珠海皇家花园、东莞万江金龙等项目均于2020年实现供地。

此外，2020年奥园城市更新项目通过一级开发实现收益5.6亿元，进一步提升集团整体盈利水平。

数据显示，2020年奥园营收及盈利持续增长，营业额同比增长34%至人民币677.9亿元；净利润同比增长35%至人民币70.5亿元；归母净利润同比增长41%至人民币59.1亿元。

进入2021年，奥园城市更新拓展新项目的同时，亦加速进行转化。一季度，珠海翠微村项目转化货值35亿元。奥园预计，2021至2023年城市更新可转化的货值约1600亿元，平均毛利率35%至40%，平均净利率15%至20%，保证奥园未来的盈利水平。

多年来，城市更新作为奥园战略重点，前瞻性谋篇布局。今年是奥园成立的第25载，奥园城市更新业务提质增速，通过优化组织架构，集中资源、集中力量，聚焦城市更新业务的转化与拓展，助力其穿越地产周期，为高质量发展添加强劲动力。

(责编：孙红丽、吕骞)