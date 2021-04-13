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我国天然气管网又添“大动脉” 蒙西管道项目一期工程开工建设

2021年04月13日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （记者杜燕飞）记者从国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网集团”）获悉，国家天然气基础设施互联互通重点工程、首条直供雄安新区的天然气主干管道——蒙西管道项目一期（天津-河北定兴）今日正式开工建设，对于满足北方地区清洁用能、带动沿线地区能源转型具有重要意义。

4月13日，蒙西管道项目一期工程开工建设。国家管网集团供图

据了解，蒙西管道项目一期工程总长413.5公里，最大管径1016毫米，沿线新建8座站场、19座阀室及1座调控中心，改造1座站场，总投资86亿元。项目起自天津液化天然气接收站（以下简称“天津LNG”）临港分输站，终至河北保定定兴分输站，可直供雄安新区，年设计输量66亿立方米。

4月13日，蒙西管道项目一期工程开工建设。国家管网集团供图

“这条‘清洁动脉’建成后，可以将来自天津LNG的进口天然气源源不断地输送至京津冀及华北地区，保障该地区民生用气，助力雄安新区建设。”国家管网集团相关负责人表示，同时，该管道与陕京二线、陕京三线、中俄东线等国家天然气主干管道和京津冀天然气支干网络、华北地区储气库群互联互通，实现了国内国外不同资源在京津冀地区的灵活调配，有效发挥液化天然气接收站和储气库对于该地区的调峰保障作用，在带动沿线经济社会发展的同时，促进区域绿色低碳发展。

蒙西管道项目一期工程的起点天津LNG临港分输站。国家管网集团供图

同时，据该负责人介绍，该项目的建成将有效解决天津LNG二期项目建成后的外输“瓶颈”，充分释放每年66亿立方米产能，联通进口液化天然气与国内消费市场，为沿线25个县市区多家用户提供供应保障，完善该地区“X+1+X”油气市场体系。

(责编：孙红丽、高雷)

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