4月13日，以“新IT共创智慧未来”为主题的联想2021/22财年誓师大会在线上举办。作为联想全新组织架构中的三大业务集团之一，基础设施方案业务集团Infrastructure Solutions Group（更名自DCG，数据中心业务集团）焕新出发。联想集团高级副总裁、联想基础设施方案业务集团中国区总裁童夫尧在大会上表示，ISG将聚焦在更广泛的行业基础架构和解决方案来推动企业数字化转型。

联想集团高级副总裁、联想基础设施方案业务集团中国区总裁童夫尧发表演讲。受访者供图

作为企业数字化转型的推动者和赋能者，ISG基于全栈式服务能力，打造核心竞争力，赋能各行各业数字化转型。我们提供业界领先的服务器、存储、软件定义基础架构与专业服务的同时，为客户输出领先的虚拟化解决方案、on/off premise的私有云解决方案，公有云转售服务、混合云解决方案，以及数据中心的咨询、设计、建设、运维等一系列服务，全方位助力企业实现数字化转型。

在会上，童夫尧指出，2021年ISG中国将聚焦于五个方面：第一，进一步优化互联网企业经营战略，打造自主研发能力，满足互联网企业定制要求。第二，落实One Lenovo，提高战略客户经营深度，提高中小企业覆盖广度。第三，从In China for China到In China for Global，打造本地产品竞争力的同时，把更好的产品输出到全球，提升ISG整体竞争力。第四，优化运营成本。最后，服务和解决方案是ISG中国的重要能力，将积极推动ISG中国转变为以服务为导向的组织。

今年，联想积极倡导“新IT（Intelligent Transformation）”理念，也就是基于“端-边-云-网-智”技术架构，赋能各行各业实现智能化变革所需要的技术、服务与解决方案。作为全球少有的“端-边-云-网-智”全要素覆盖的行业领导厂商，其中ISG中国扮演的就是为整个社会提供智能基础架构的重要角色。

算力作为智能基础设施的重要支撑，是联想领先全球的技术的“硬实力”之一。面向未来，ISG中国作为中国企业可信赖的数字化转型合作伙伴，将致力于以“新IT”科技之力，为企业提供更加完整的产品服务和端到端的解决方案，实现可持续发展，进而推动中国经济的高质量发展。

(责编：孙红丽、吕骞)