人民网北京4月13日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，国家能源集团煤炭产销量、发电量、铁路运量、两港装船量、航运量、含主要中间品的化工品产量等生产经营指标，超额完成目标计划，同比均实现较大幅增长，刷新历史同期最高纪录，实现了首季‘开门红’。”今日，国家能源集团新闻发言人张玉新在国家能源集团“奋进十四五 全力开新局”新闻发布会上说。

国家能源集团神东煤炭集团煤炭外运列车整装待发。国家能源集团供图

据张玉新介绍，今年一季度,国家能源集团完成煤炭产量1.41亿吨，同比增长5.9%；煤炭销量1.96亿吨，同比增长15.9%；发电量2602亿千瓦时，同比增长24.8%；铁路运量1.26亿吨，同比增长20.2%；两港装船量0.66亿吨，同比增长18.8%；航运量0.48亿吨，同比增长41.0%；含主要中间品的化工品产量750万吨，同比增长70.5%。其中，今年一季度，神东煤炭集团完成煤炭产量5044万吨，为完成今年全年安全生产任务奠定了良好的基础；黄骅港完成装船计划5507.7万吨，超年进度445.5万吨，同比增加23%，创历史同期最高记录。

“考虑到去年同期低基数，若与2019年同期相比，今年一季度煤炭产量增长13.5%，煤炭销量增长24.8%，发电量增长9.6%，较装机增速快3.6个百分点，铁路运量增长16.5%，两港装船量增长15.5%，航运量增长22.7%。”张玉新说。

国家能源集团北煤南运主通道黄骅港正将来港煤炭装入船舱运往全国各地。国家能源集团供图

同时，张玉新介绍说，国家能源集团加快新能源等项目发展步伐，今年一季度累计完成投资106.8亿元，同比增长34.2%。围绕新能源“1500万+”任务，一季度已明确开工计划694万千瓦、投产计划627万千瓦，展现良好发展势头。

“今年一季度，国家能源集团准确把握市场供需形势和内部经营条件，明确提质增效重点任务，提升产业链供应链协同创效能力，释放集团重组整合和改革发展效能，发挥了国家能源供应‘稳定器’和‘压舱石’的作用。”张玉新说。

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