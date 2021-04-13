新华社北京4月13日电 题：完善监督防流失 深化改革促发展——国务院国资委有关负责人谈强化国有资产出资人监督

新华社记者王希

国有资产是全体人民的共同财富，必须守护好、发展好。近年来，国务院国资委在加强国资监管实践方面做了哪些工作？国有资产防流失底线如何夯实？国资监管改革怎样牵引企业改革发展？记者近日就这些问题采访了国务院国资委有关负责人。

严监督：打造出资人监督闭环

问：国资委是如何强化国有资产出资人监督的？下一步推动这项工作还有哪些考虑？

答：近年来，国资委抓严抓实监督这一法定职责和主责主业，健全完善以管资本为主的国有资产监管体制机制，探索创新监督方式途径，持续强化出资人监督效能。

一方面，调整配置出资人监督力量，在强化规划、财务、产权、考核等业务监督基础上，组建综合监督局统筹负责国有资产综合监督工作，组建监督追责局归口承担违规经营投资责任追究职责，形成业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”的国有资产出资人监督机制，打造事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督问责的出资人监督闭环。另一方面，推动各央企加强内部控制、内部审计、重大风险防范以及违规责任追究等工作体系建设，保障企业稳健经营和持续发展。

值得关注的是，以党内监督为主导，国资委推动出资人监督与纪检监察、巡视、审计等监督的贯通协同，不断增强问题线索共享、督促整改协同、责任追究协同等方面的监督合力。

下一步，国资委将继续在压实综合监督责任，提升审计监督效能，加强内控体系监督评价，强化审计问题整改，深化监督检查成果运用和推动综合监督队伍建设等领域打出一系列“组合拳”，推动各类监督形成合力，为促进央企高质量发展、做强做优做大国有资本和国有企业提供坚强保障。

防流失：提升刚性约束 让监督“长牙齿”

问：央企违规经营投资责任追究受到各方关注，目前这项工作的进展与成效如何？

答：党中央、国务院高度重视建立国有企业责任追究制度，落实国有资产经营投资责任。在国资委推动指导下，目前各央企初步形成了职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制，到2020年底追责工作体系全覆盖的改革目标已总体实现。

从组织体系上看，国资委监督追责局专司央企违规经营投资责任追究工作，各央企成立了由集团负责人牵头的责任追究工作领导小组；从制度体系上看，国资委出台了《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等一系列制度，各央企也出台了细化追责情形和责任认定的配套制度；在工作机制上，搭建了上下贯通的责任追究报告机制，成为及时掌握企业资产损失问题、遏制违规经营投资行为的重要抓手。

在实践中，我们注重提高制度执行力和刚性约束力，让监督“长牙齿”。据统计，国资委直接组织和督促指导央企年均核查违规问题线索一千余个，挽回资产损失或降低损失风险上百亿元，责任追究上千人次。在追责力度持续“高压”的同时，国资委强化典型问题通报，加大警示教育力度；组织开展对赌模式投资并购、商誉共性问题专项核查，实现监督关口前移；建立国资监管提示函、责任约谈等工作机制，推动形成央企合规经营和稳健发展的长效机制。

问：下一步这项工作如何深化？

答：国资委将围绕“监督体系更加成熟定型、责任追究更加精准有力、监管协同更加贯通联动、监督效能更加系统提升”的目标来深化责任追究工作。具体举措包括，组织开展责任追究工作体系建设“回头看”，对新设立或投资并购企业有针对性地查缺补漏；聚焦集团管控、工程建设、资金管理、金融业务及衍生品等重点领域，加大违规问题线索查办力度；推进央企经营投资尽职合规免责清单制定工作等。

促发展：监管改革牵引企业改革

问：推动监管改革最根本的目的是要守护好、发展好国有资产。请介绍下，国资监管改革是怎样促进国企改革发展的？

答：近年来，国资委综合监督积极实施转型升级，服务保障国资央企发展改革大局，各项工作取得积极成效。一是服务保障党和国家重大决策部署实施。围绕落实“十四五”规划纲要和国企改革三年行动，聚焦国有资本布局优化和结构调整、防范化解重大风险等加大监督频次和力度，切实增强监督针对性、有效性。

二是服务保障国资监管和履行出资人职责。重点开展了混合所有制改革、科技创新、提质增效等监督检查，防止国有资产流失。中央企业2020年全年开展国资监管专项审计1万余项、管理类审计近1万项。

三是服务保障全面提升企业管理能力。结合企业自身特点，以内控目标为引领，通过开展内部控制有效性抽查评价，推动企业管理向流程化、规范化、精细化转变，实现风险可控。

四是服务保障审计问题整改落实。统筹推进审计整改工作，督促国家审计移送事项、重大政策跟踪审计问题的整改落实，建立审计整改成效与干部考核、任免等挂钩的长效机制，中央企业2020年全年落实审计问题整改措施3.4万条。

(责编：牛镛、胡永秋)