人民网北京4月13日电 （赵竹青）据国家航天局官网消息，嫦娥五号任务第一批月球样品信息和科学探测数据今日正式上线发布。

据悉，按照《月球样品管理办法》和《月球与深空探测工程科学数据管理办法》，在嫦娥五号任务取得圆满成功后，探月工程三期地面应用系统完成了嫦娥五号任务第一批月球样品和科学探测数据的处理。同时，为更好地服务于科学研究和公益活动，月球与深空探测科学数据与样品发布系统进行了升级改造。

公众可通过访问中国探月与深空探测网(www.clep.org.cn)，进入月球与深空探测科学数据与样品发布系统，获取有关信息，进行数据和样品申请。

(责编：赵竹青、高雷)