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国家林业和草原局：40年来我国野生鸟类资源实现不断恢复

2021年04月13日17:14 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （记者余璐）近日，记者从全国“爱鸟周”40周年纪念活动启动仪式上获悉，我国通过加大打击力度，持续开展监督检查，以及发动社会组织和志愿者加强巡查巡护等一系列措施，使我国野生鸟类得到有效保护。朱鹮、白鹤、黑鹤、中华秋沙鸭、大鸨等野生鸟类资源实现不断恢复和发展。

据了解，我国是世界上鸟类种数最多的国家之一，现有鸟类1445种，其中国家重点保护野生鸟类394种。在全球的9条候鸟迁徙路线中，有4条贯穿我国全境，90%左右的东亚-澳大利西亚迁徙路线上的鸻鹬类途经我国东部沿海，几乎所有中亚迁徙路线和西亚-东非迁徙路线上的水鸟都会经停我国中西部地区的高原湖泊。

国家林业和草原局相关负责人表示，40年来，我国持续加大鸟类保护力度，朱鹮由发现之初的7只增长到5000多只，白鹤由210只增长到4500余只，黑脸琵鹭由1000只增长到4000余只。截至2020年，我国环志鸟类总数达845种392万只，彩色标记鸟类达278种12万只，利用卫星跟踪技术掌握了中华秋沙鸭、白鹤、大鸨等60余种鸟类的迁徙规律，为科学开展野生鸟类保护提供有力保障。

春季是鸟类繁衍的关键时期，是候鸟大规模迁徙和集群活动的主要季节，也是加强候鸟保护的重点时段。为此，国家林业和草原局下发《关于加强春季候鸟等野生动物保护工作的通知》，要求进一步加强鸟类等野生动物保护工作，确保候鸟迁徙和繁衍安全。

“下一步，国家林草局将在完善法律法规制度、加强保护体系建设、强化执法监管等方面下功夫，全面提升鸟类等野生动物保护水平。”国家林业和草原局相关负责人说。

另据悉，40年来，“爱鸟周”活动向全社会普及了鸟类知识、增强了公众护鸟意识、壮大了护鸟力量、推动了护鸟工作，成为我国保护野生动物事业的标志性品牌活动，每年都有数百万人直接参与。

(责编：孙红丽、高雷)

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