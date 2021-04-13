近日，滴滴出行与中国盲人协会签订战略框架协议，以进一步推动视障人群的“无障碍出行服务”。此前，滴滴曾推出了“无障碍专车”，并持续优化APP信息无障碍功能，盲人群体可以通过语音读屏顺利打到车。

中国盲人协会主席李庆忠（左四）与滴滴企业社会责任负责人罗真真（左三）现场签订战略协议。受访者供图

除了信息无障碍，滴滴在去年9月份上线了“无障碍出行服务”，首期面向导盲犬用户开展服务，帮助携带认证导盲犬的乘客可以找到车、不被拒载、顺利完成出行。截止目前，这项服务已经覆盖全国74个城市。

为了确保全国范围内所有携带导盲犬的用户都可以顺利乘车，滴滴已经与全国多家导盲犬基地合作。同时，滴滴会针对这些用户进行优先派单，并通过语音播报和短信等形式，提醒司机为携带导盲犬乘客、视障乘客提供必要的帮助。

截止目前，已有超过180万滴滴司机师傅完成了“无障碍服务”认证，认证后的司机须承诺不拒载携带导盲犬的乘客，并为他们提供力所能及的协助。司机在服务导盲犬用户后，会获得荣誉勋章以及每单10元的额外奖励。

导盲犬是工作犬，盲人携带导盲犬可按照国家有关规定乘坐公共交通工具。受访者供图

此次滴滴与中国盲协签订战略框架协议，将进一步推动“无障碍出行服务”从导盲犬用户延伸至更广泛的视障群体。

中国盲协主席李庆忠表示，国家非常重视无障碍环境建设，安全、顺利出行是视障人士工作、学习和参与其他社会活动的前提条件。“期待滴滴出行的模式，能切实为视障人士提供更精准、更贴合需要的服务，也希望滴滴积累的经验能推广给更多的企业。

滴滴企业社会责任负责人罗真真表示，滴滴率先打通了网约车行业无障碍服务全环节，未来将持续听取社会各界的意见，将无障碍出行服务逐步扩展到听障、肢体残障等更多群体。与此同时，滴滴深知司机师傅们在日常工作中的辛苦，希望能有更多的司机师傅在忙碌的工作中，为更多有出行需求的残障人士提供服务。

(责编：孙红丽、吕骞)