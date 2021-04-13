4月12日上午，中国电信在长沙举办数字乡村全国推进启动会。中国电信全面介绍数字乡村解决方案，并发布中国电信数字乡村云平台和《中国电信数字乡村白皮书》。

中国电信集团有限公司总经理李正茂表示，建设数字乡村既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。中国电信将充分发挥云网融合、安全可信的数字化能力优势，重点实施数字乡村基础设施建设、数字乡村应用创新和数字乡村信息惠农服务三大工程，加快推进数字乡村建设，朝着“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的战略目标任务不断奋进。

长期以来，中国电信积极履行央企责任，大力推进农村信息化建设，服务农村各项事业发展，取得了积极成效。不仅如期完成脱贫攻坚任务，助力农村疫情防控，还通过建设完善农村地区信息通信基础设施，推进实施农村普遍信息服务，在智慧农业和乡村数字化治理体系及治理能力建设方面打造了一批标杆项目。在推进乡村振兴战略中，中国电信就如何发挥云网融合、安全可信、集成交付、自主研发等能力优势建设数字乡村，进行了积极的探索和实践。

据了解，《中国电信数字乡村白皮书》系统总结了中国电信数字乡村建设实践，分享了中国电信数字乡村建设方案和典型案例。

目前，中国电信拥有1亿多农村移动用户、6650万农村宽带用户、5600万IPTV用户、超过10万个农村服务网点，建设完成超过20万个“平安乡村”示范村，数字乡村综合信息服务平台落地服务630多个县区。

(责编：王震、吕骞)