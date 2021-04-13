4月13日，抖音在北京举办媒体开放日。活动现场，抖音发布了全新升级版的青少年模式，并介绍了《2020年未成年人保护透明度报告》。

升级后的抖音青少年模式，最新上线了“发现”频道，此频道下，系统将针对不同年龄的用户匹配适龄内容，同时孩子也可以使用安全搜索功能探索自己感兴趣的内容。

青少年模式升级，提供结构化知识内容

不同于业内其他产品只能浏览推荐内容，升级后的青少年模式下，在推荐页面外新增了“发现”频道，提供体系化的知识，同时还推出了安全搜索功能，满足青少年定向获取感兴趣内容的需求。

“发现”频道还推出了合集功能，将孩子感兴趣的内容更加结构化呈现，让孩子不仅仅是碎片化地接收信息，而是能针对感兴趣的内容进行深度学习。用户设置不同年龄系统就会匹配适龄内容。目前相关合集数量超千个，总时长达5万多分钟。

抖音青少年模式产品经理曹天羽现场分享。受访者供图

“我们希望青少年能够真正通过这一模式‘学知识、观世界’。”抖音青少年模式产品经理曹天羽表示。

广大家长普遍关心青少年模式是否安全，对此抖音组建专门团队筛选，并推出“萌知计划”发动优质作者一起参与到青少年内容的创作当中。曹天羽表示抖音青少年模式的内容均需经双重审核，确保内容符合公序良俗、过滤危险行为、屏蔽成人化内容。此外，平台还特别注重内容的信息增量、严谨准确和生动易懂。“单纯的才艺展示，极其枯燥的课程教学或制作低劣的内容都不是我们想要的。”

此外，抖音还推出了青少年守护官的功能，招募家长参与，对平台上的视频是否适合未成年人观看进行投票评价，借此引入家长视角，不断优化内容标准。

11个月退款3.6万起，平均时长不到20小时

近年来，随着移动支付的普及，不少未成年人早早掌握了父母的支付账户，未成年人直播消费成为困扰不少家长的难题。

抖音直播产品经理范永清介绍，所有用户在抖音开播均需要实名认证，根据抖音规范，未成年用户无法发起直播。同时，实名认证的未成年用户账号或开启青少年模式的账号无法充值打赏。

直播期间，系统如检测到某打赏账号疑似是未成年人，将要求账号进行实名认证，如确认为未成年人，该笔消费将被拦截，该账号也将被禁止在抖音充值打赏。

虽然有了诸多手段防止未成年人充值打赏，但范永清坦言并非百分百有效，“部分青少年仍可以通过使用家长的账号来消费。这部分家长可以与平台客服取得联系。”

事实上，不少平台厂商均承诺会对未成年人消费退款，但实际情况普遍存在家长举证难，退赔难的情况。为此，抖音大大简化了材料提交的要求。范永清介绍，家长如发现孩子在抖音进行了充值打赏，在App内点击“未成年人退款”，提交与孩子的监护关系证明，无需额外举证，经系统审核通过后就会全额退款。目前抖音未成年人退款的平均时间仅需19.7小时。据统计，2020年5月至2021年3月，抖音直播共为3.6万个用户办理了未成年人打赏退款。

便捷的退款流程也引来一些人试图钻空子，冒充未成年人退款。过去11个月，抖音有超过63.5%的退款申请经客服核实确认为成年人冒充。范永清介绍，为保障用户体验，抖音采取先行全额退赔，这也意味着会有部分款项平台可能无法追回，产生额外的资金损失。

在开放日现场，抖音还介绍了过去一年围绕青少年保护相关的平台治理成果。抖音安全中心相关负责人表示，过去一年共封禁针对未成年人的恶意账号20多万个，下架违规视频200多万条。

现场还发布了《2020年抖音未成年人保护透明度报告》，对现场分享的内容安全、隐私保护、消费保护、投诉处理、青少年模式、儿童公益等内容做了完整总结。

(责编：孙红丽、吕骞)