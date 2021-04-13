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充分发挥月球样品科研价值 第一届月球样品专家委员会成立

2021年04月13日18:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月13日电（记者胡喆、陈席元）为充分发挥月球样品科研价值，规范科研样品管理工作，依据《月球样品管理办法》，国家航天局设立月球样品专家委员会，作为月球样品管理的专家咨询机构，遵循公平、公正、公开的原则，行使月球样品相关的评审和咨询等职权。记者13日从国家航天局获悉，国家航天局在京召开了第一届月球样品专家委员会成立大会。

　　据悉，第一届月球样品专家委员会由9位专家组成，委员会主任由中科院地质与地球物理研究所朱日祥院士担任，成员包括中科院广州地球化学研究所徐义刚院士、国家自然科学基金委副主任侯增谦院士、中国科学技术大学郑永飞院士、中科院国家天文台刘建军研究员、北京离子探针中心万渝生研究员、北京大学沈冰研究员、南京大学惠鹤九教授、中核集团核工业北京地质研究院院长李子颖。

　　会议审议并通过《月球样品专家委员会章程》。章程规定，样品委员会由9到11人组成，设主任1名，每届任期为四年。样品委员会聘任时，原则上主任年龄不超过70岁，其他委员年龄不超过65岁。

　　此次成立的样品委员会委员研究专业应覆盖地质学、地球物理、地球化学、矿产普查与勘探、天体物理、行星科学等方向。主要职责为：对月球样品的借用申请进行审议，给出评审意见；对月球样品返还进行审核，给出评估意见；就月球样品相关的问题提供咨询意见和建议；对月球样品相关科研成果进行评价；通过月球样品研究开展月球科学普及工作等。

　　样品委员会的候选专家由教育部、科技部、自然资源部、中科院、国家自然科学基金委等部门和单位推荐。国家航天局在各有关部委和单位提名基础上，综合考虑专业、学术成就等因素，经过广泛沟通和充分酝酿，聘任专家组成样品委员会。

　　章程规定，样品委员会可以根据工作需要，就特定问题邀请相关领域的国外专家参加委员会会议。每次会议特邀专家数量一般不超过委员总数的三分之一，特邀专家只参与所涉及项目的评审及投票。

(责编：牛镛、胡永秋)

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