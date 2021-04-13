自健康中国战略实施以来，人民群众的健康水平在“十三五”时期得到持续提升。

随着国民健康管理意识的逐渐增强，健康险被更多地纳入大众的健康管理计划之中。

银保监会发布的2020年保险业经营情况显示，健康险仍旧是增速最快的险种，2020年我国人身险公司的商业健康险实现保费收入达7059亿元，同比增长13.38％。

促进健康管理意识先行

好保险不该只是“赔”出来的

近年来，人身险行业市场化改革逐步深入，通过“产品端”约束、“资产端”倒逼，引导行业回归“保险姓保”本源，追求有价值、有温度的发展。

保险公司改善经营结构，逐渐摆脱以往只看规模不看质量的发展模式，把更多精力用于开发民众需要的保障型产品上来。

同时，保险公司的角色和定位近年来也逐渐发生着新的变化，从提供单纯的风险保障产品向健康管理方案的制定者和执行者等多元化角色转变。目前，越来越多险企在提升国民健康管理水平上发力，让用户把治疗疾病的钱花在预防疾病上，借助系列数字化科技手段，为客户带来“保险+健康”的保险方案。一方面通过系列的线上线下健康管理服务对用户进行有效引导，例如督促用户坚持运动改善身体素质，提供更好的医疗服务；另一方面也降低保险公司的自身赔付风险，最终达到双赢局面。这一改革浪潮已经引起市场和行业的广泛关注，国民的健康管理和购置保险意识也由此发生显著转变，越来越多的用户倾向于购置“保险+健康管理”的保险方案，让健康保险的作用不再是单纯的“事后付款人”，推进实现“保险保障”+“健康管理”的双重作用。

提高大病保险保障能力

重疾险力求“产品、服务”双升级

2月1日中国保险行业协会与中国医师协会发布《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》，重疾险迎来重大变革。据了解，新版重疾险保障增加、赔付分级、细节更合理，有利于更好地保护消费者权益，进一步规范市场行为，推动商业健康保险高质量发展。

为响应监管新规，确保重大疾病保险新老规范平稳切换，助力健康中国建设，平安人寿去年起就陆续布局，立足客户需求，推出系列“创新”举措。顺应监管“保险姓保”的指导方向，构建重疾产品新矩阵，并围绕客户需求，从产品升级和服务升级着手，优化体系、创新保障，推出“产品体系+服务体系”革新，不仅为用户提供保险产品的责任保障，更为用户提供全方位全周期的健康管理服务，为客户构筑健康防线。

此次重疾产品焕新，平安人寿一方面根据新重疾定义更新产品条款，升级老产品；另一方面，对重疾产品进行体系化梳理，推出新产品，搭建涵盖多重维度、多种形式的重疾保障产品体系，不断提升保障深度和广度，以满足客户差异化的保障需求。

在健康管理方面，早在2016年，平安保险就进行了探索，即化被动的疾病治疗为主动的健康管理。2021年，中国平安再次引流潮流，融入新发展格局，创新“保险=产品+服务+更多风险解决方案”模式，切合行业“多为用户设想一步”的产品和服务追求，推出“产品+服务”体系的全面升级，做“有温度的保险”，让保民感受到保险的保护。对比只为用户提供“事后”赔付的传统保险产品，平安保险践行的“健康+保险”生态理念，将“产品+服务”与平安福等产品相结合，能够基于客户发生健康风险的前、中、后时的不同需要，为客户提供全方位的产品和服务，构建“健康、医疗、慢病、重疾、养老”的医疗健康服务生态圈,满足客户全方位、多场景的生活需求，实现全面温暖守护。平安“产品线+服务线”的融合、从保障到保护的演进逻辑，处处彰显平安的企业担当。

“健康中国”战略的持续推进离不开商业保险。保险行业的改革创新将促使国民健康管理意识的崛起，平安正在向健康管理方案提供者和托管人的“角色”转换，在这条围绕健康与服务的赛道上，平安砥砺前行。

(责编：罗知之、吕骞)