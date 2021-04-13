据世卫组织统计观察，心脑血管疾病、糖尿病等慢病多高发于发展中国家。经济改善、消费提升、寿命增长同时，健康意识、饮食习惯、工作压力、生活环境却没有同步改善，“钱多了，身体却垮了”的最新典型，莫过于带货女神薇娅因身体状况而停播。

另一个危机也潜藏在我们身边：生病住院、需要更好医疗时，发现就医看病两难、医保有心无力，住院每满15天就不得不出院、转院。“因病致贫、因病返贫”后朋友圈众筹的效果也江河日下。

媒体上“医保赤字”报道从没断过，原因之一是被各种“费钱、耗时”的慢病长期占用了大量资金。寄望于近两年因“便宜”而风靡的“惠民保”，却听说监管提示风险……

如不健康人群量大，商业保险也不敢兜底。如治病就医难，就算有钱赔，也没意义。这些问题潜藏在每个老百姓的心底，是社会稳定的隐忧。

从根本上解决问题，单靠事后保障无异于扬汤止沸。中国的社保新农合、商业保险、惠民保、网络互助等综合保障体系已相对完善，但制度设计都基于“事后给钱”的逻辑，还需补全“事前预防”、优化“事中控制”两段。

于是便有了“医保一体”的健康管理概念和业态。

健康管理（HMO）源于欧美，已有成功案例，是较新型的医疗服务体系。主要特点是：以商业健康保险预付费方式自负盈亏、运营高效，为人群提供保险和健康医疗的综合服务。

支付、医疗、保险三位一体的HMO模式，符合WHO“商业健康保险，是达成全民健康目标的重要元素”的指引，在中国本土实践中较有优势的模式，是由商业保险牵头，将健康管理植入各种增值服务中，提供给保险消费者。

保险消费者的新福利

随着近年来保险增值服务越来越多，消费者对保险的认知、认可程度也越来越高。

曾有不少人对保险还是“没出事儿交钱，出了事赔钱”的印象。而当身边越来越多人，因为买了保险而开始跑步，或血糖被有效控制时，人们对保险开始改观。

放眼望去，会发现保险宣传开始强调健康管理等各种增值服务：

? 平安“臻享RUN”鼓励客户用跑步换保额，把覆盖范围从重疾险客户扩大到上亿全体客户。

? 投保糖尿病专项保险“安糖保”，可享受专项检测、专家随访、用药优惠等福利，控糖有效可降低保费。

? 2020年末推出“权益书架”服务体系中，有专人陪诊等服务……至于绿色通道、多学科专家联合会诊、海外就医等，几乎是各家保险公司的“标配”。

有了各类健康管理服务的加持，保险与原来的样子已经相去甚远。对消费者而言，这个变化却是绝对的福利！

保险消费者的新福利如何体现？

改变保险以往“事后赔付”的传统定位局限，转向健康价值链的前端延伸，增加了很多“事前预防、事中管控”的职能，帮助消费者不生病、少生病，即便生病也能获得更简便、优质的医疗服务。

以全新升级的平安“权益书架”为例，其“事前”包括前文所提的平安臻享RUN、安糖保奖励计划等，有效促进客户健走跑步、强身健体，头疼脑热可随时在线问诊；“事中”则直击就医痛点，以熟悉医院的专员协助挂号、取号、拿药，少跑腿、不折腾。出院后还有专业护理人员每年上门护理三次，提供用药、饮食、健康习惯以及心理辅导等……

“生活更美好”的前提基础，首先是健康不生病，其次是病了有人管。这与2300年前扁鹊的理念如出一辙：自己擅治重病，但治未病、治初病的大哥、二哥才是神医。这不仅是保险进化给予消费者的福利，也是承接传统、顺应趋势的家国情怀。

对于消费者而言，是否包含健康管理、保险增值服务是否丰富可靠，也成为了保险消费的新标准。毕竟，消费者掏出的每一分钱都希望花得值。

(责编：罗知之、吕骞)