布局健康管理，保险业百花齐放
健康管理（HMO）是较新型的医疗服务体系，以美国凯撒医疗为代表，在欧美地区已取得成功。其核心特点是：衔接健康保险，以预付费方式，自负盈亏、运营高效，为参保人群提供保险和健康医疗的综合服务。
支付、医疗、保险三位一体的HMO模式，契合WHO“商业健康保险，是达成全民健康目标的重要元素”的指引，可视为达成全民健康目标的有效路径。
中国商业保险市场规模为全球第二，堪称国民经济和社会稳定的压舱石。其中商业健康保险近十年的年复合增长率超过28%，2020年超过7000亿。在《健康中国》的国家战略框架下，保险行业积极参与健康管理，成为行业再度起跳的新引擎和增长点。
多管齐下，探索“保险+健康管理”
产、学、研联动催生健康管理万马奔腾。其中，秉承HMO理念的“保险+健康管理”模式最为市场看好，其特征为：
多行业齐头并进。以头部保险公司为首，或自行创研，或并购健康医疗，或连接上下游、整合资源。如创新的保险服务中包括激励用户以运动量换保额，不仅有与手环合作的互联网保险公司，更有大名鼎鼎的平安“臻享RUN”，2019年带动六百多万保险客户坚持跑步数年。自建医院的有平安、泰康、阳光、前海等保险公司，更多保险公司或中介险企，或自建或外采线上线下医疗服务。结合AI、大数据的智能医疗企业、提供糖尿病等慢病管理的平台比比皆是，甚至参股保险。
垂直领域交叉互联。为保险人群提供的健康管理服务，覆盖“健康不生病、病中有人管、重病有钱医”难以割裂的三个状态，没有哪一种业态能够完全覆盖，只能多方联手协作，需要有强力的牵头者。目前看，以平安为代表的头部险企的布局和实践颇有成效：通过数字化平台，把保持健康、体检、慢病管理、检测和智能可穿戴医疗设备、线上线下医疗服务、用药、医保、康复等一系列的健康管理要素连接起来，以保险的支付功能作为经济手段，兼顾健康和成本控制，实现多赢。
产业资本交投活跃。海外成功模式、国家政策导向、多行业发力探索，“保险+健康管理”具备巨大的蓝海空间，敏锐的资本市场在这一赛道上多点布局，投资热情显著提升，并由院内向院外转移，投资理念从“帮助国企改制”、“全球化发展”转向“抓住行业转型”、“行业整合”。2013年至2020年，医疗健康服务总投资并购额累计超2500亿元，医疗大健康年交易规模从人民币26亿上升至超600亿。
监管推动产业升级。2020年9月银保监会83号文规范保险公司的健康管理服务，12月底中保协联合中国健康管理协会发布《保险机构健康管理服务指引》一套四项标准，开始引导高品质发展，标志着“商业保险+健康管理”的模式探索得到了国家层面的肯定与支持，正式进入高速发展的轨道。
“保险+健康管理”是行业升级引擎
“保险+健康管理”模式，是保险业从传统经营模式迈向产业升级的机会之门。
以平安的“臻享RUN”为例，推出后持续升级八年，让数百万客户感受到保险价值不止于理赔，提升了对保险的认知。结合新近推出的“权益书架”中的健康管理服务，再度提升了保险消费者对于保险产品和品牌的认可和忠诚度，让保险成为有温度的金融产品。
投保人群健康程度改善，意味着理赔数量和频次的进一步降低、提升保险的经营利润，实现“向发生率要效益”的目标和企业自身的抗风险能力。
提供越来越完善的健康管理服务，保险企业成为有效整合社会多方资源的重要角色，客观上带动了科技、创新和周边产业诸多要素发，强化了保险业的社会影响力。
结合宏观层面的多方视角来看，“保险+健康管理”模式已得到市场验证，总体呈现出“社会需要、模式可行、政府鼓励、行业加码、跨界合作、资本助力、品质发展”的特征，路径逐渐清晰，空间大有可为。
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