保险是赔出来的，好保险却不仅仅是赔出来的
——“产品+服务”的平安模式
竞争加剧、节奏加快、行业内卷，“打工人”要面对身心两大挑战，越来越多人开始花时间和精力在健康上；面对日益频繁的风险，单纯的保险保障已无法完全满足人们对健康规划的需求，“健康管理”亦因此风口渐起……
“重疾新规、择优理赔、月底停售、新品涨价……”
如果你周围恰好有几个保险从业者，2021年的元月，你的朋友圈一定会被这几个词刷屏。
时逢保险业每年最火爆的促销季开门红，正碰上监管出台重大疾病新规落实的切换之际，这个一月注定将与往年不同：以重疾险为代表，消费保障型保险的销量极有可能创历史新高。
波峰总会过去，2月1号以后呢？不确定性依然伴随着部分群体……
但极有可能，平安是个例外。
繁荣下的深思
30余年坚持不懈的风险教育，2020年新冠疫情的现实教育，重疾消费的热情，在这个一月，被重疾新规的落实切换给彻底点燃。不难想象2月1号以后的新重疾保险，势必有一番新天地。
重疾险市场长久的繁荣背后，险企亟待以重疾定义切换为契机，深思新时期的转型发展之道：如何适应新规后的市场变化？如何在重疾险同质性日趋严重的情况下开辟新的蓝海？如何让消费者切身实地感受到新规带来的利好？
为什么繁荣之后，越该深思？有没有什么办法能够真的“健康永续经营”？问题简单，答案艰难，想过这些问题的人不少，尝试解题者也不少，能给出正解的却寥寥。
除了开门红，每年新旧之交，所有保险企业还会不约而同做另一件事：发布“理赔报告”、“十大赔案”。所以才有“保险的意义是赔出来的”一说。殊不知，理赔本是份内，做到了是应该的。
“事后赔”的认知带给保险业的影响恰如灭火器：其重要性尽人皆知，却少有人主动去买——灭火器也只是“事后”才起作用，而“出事赔钱”并非人们所乐见，“不出事、少出事儿、出事儿能解决”才是大家更想要的。
无论是保险业监管层，还是很多勇于探索的险企，都在努力尝试改变对保险的被动认知：有没有办法“不出事儿、少出事儿”？要是保险也有这个本事，就不负“保险”之名！
如何在保险保障之外，赋予保险更多内涵？“保险+服务”是许多险企给出的答案，尤其是与重疾紧密相关的健康管理服务。
行业集体不甘心
“引入健康管理服务，鼓励消费者保持健康，进而降低保险赔付发生和保险费用，保险消费者、保险公司、健康管理机构、医院、医保实现多方共赢。”美国奥斯卡模式的成功，让HMO这三个字母风靡全球保险业，当然也成为近五年来，进取心强烈的中国保险业集体学习的对象，然而南橘北枳的故事在今天照样发生。
HMO的成功，有赖于在成熟的经济环境中，保险公司拥有对医疗体系的强势话语权，同时合作各方基于相对更为成熟的商业契约理念，以及更为市场化的监管环境，甚至配合度更高、消费理念更为成熟的消费者。
中国的消费市场和商业保险尚不成熟，表现在医疗体系的强势、“医-保”之间数据不同、缺乏“新基建”、多边市场主体参差、消费者接受新事物慢、险企短视、资本急功近利等。这些不成熟都可能导致商业保险变成某种医美团购的市场乱象。
所以风口之下，尽管“产品+服务”成为诸多市场主体的模式共识，尝试者也并不鲜见，而成功者却极为罕见。每一颗新生事物的种子，都有机会在新土壤里落地，却不一定都能生根发芽、茁壮成长。
如有保险公司与互联网运动平台和智能手环合作，以运动步数抵扣保费，多年运营已初见成效；也有多个险企、互联网平台、慢病管理机构携手开发“单病种保险+慢病干预服务”，进入庞大但鲜有竞争的新兴蓝海市场；更有保险公司产品中附加“在线医生问诊”一类的增值服务，但效果参差……
深究之下不难发现问题症结：多数保险公司自身并不具备医疗资源，在线问诊服务采购于第三方甚至是二手资源，其成本、时效、品质等难以把控。而高水平的医生，本职工作之外，往往没有时间和精力参与线上问诊……松散型、缺乏保障的服务，反成鸡肋。
本应具有长远考量的保险公司，如果“一不小心”在承保的起始阶段，就承诺了未来自己无法掌控的健康管理服务，那么结果可想而知。所以即便模式可行，但不见得是任何一个保险企业都能做得到的，资源的掌控力就是个很高的门槛。
说得更直白些，为了把保单卖出去、保费收进来，承诺一个不大靠谱的健康管理服务的行为，本质与承诺未来保单高收益率一样，都是销售误导。
深究到这一细节会发现，“产品+服务”并非谁嘴巴说说就能做到，而是个“瓷器活儿”，只有那些对多方资源有强劲掌控力的大型险企全情投入，才有可能做得到。
念于此，监管公布的《关于规范保险公司健康管理服务的通知》等多个文件，精准定义了健康管理服务的概念和“七个方面”：
保险公司提供的健康管理服务，是指对客户健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。包括健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务、康复护理等，监管将对以上七个方面进行重点规范，正向引导创新。
可见监管的进步之处在于其指导思想不止于“事后”监管，更在于前瞻一步、指明方向，体现了前沿性和专业性，以此鼓励有实力的保险企业探索答案。
在众多提供答案的险企中，平安不仅给出了正解，还做了验证。
“产品+服务”的平安验证
“产品+服务”在中国保险市场上的可行性探索，已历经了从仿效到改造、从整合资源到自我创造的历程。
与初级阶段市场主体单纯追求规模、市占率不同，率先追求效益、品质、价值的平安已领先数个身位，使之有能力追求更高目标。
“产品+服务”就是平安创造阶段的产物，以此形成更为宏观的价值闭环：以高频服务提升市场的价值认同、提升营销员与客户的接触频次、成交率和客户价值贡献；以健康管理服务提升客户的健康水平、降低赔付率的同时提升利润贡献、实现“向死差要利润”；以高品质的问诊挂号就医康复等医疗服务提升客户满意度、忠诚度，同时提升营销员的收入水平和产能，大手笔斥资科技，则保障了服务实现的便捷顺滑……从而一举多得，实现客户、营销员、公司的多赢局面。
其中，业界最为知名的莫过于“平安RUN”，数百万人积极参与、60多万人达标，保额的提升、体魄的强健是不争的事实，有力地支撑了保险产品销量连续霸榜。
“我们怎么就不能搞出一个能让很多人上传跑步数据的APP呢？”同行的艳羡，恰好是其成功的最佳标注，岂不知一个“金管家APP”背后，就有数百人的开发运营团队，规模甚至超过多个保险公司的全部开发人力。
再比如，面对几占人口三成的亚健康和慢病人群，平安继2018年开发糖尿病专项保险产品“糖保保”后，今年又再推出新产品“优糖星”，堪称“知难而上”：在投保时、投保后、控病中，以血糖监测、食药促进、三师共管、定期报告等全系列健康管理服务，强力介入控糖过程，以帮助众多糖友实现控糖的有效性。
提供服务谁都会，但做好、保证品质则未必。与多数同行大量采购第三方健康管理服务不同，为了保障服务品质，平安的选择是不指望别人、尽量自己干，为此而打造了庞大的体系化医疗健康生态闭环：
平安智慧医疗、平安好医生（平安健康互联网）、医疗科技研究院、保险等12家主体，在各自的细分领域都已是头部玩家的生态要素，分别对应着政府端、服务方、支付方、用户端，通过科技平台端口，把线上和线下的医院、医生、专家、营销员、用户连接起来。例如，例如平安健康APP（前身为平安好医生APP）已成为中国最大的互联网医疗流量入口——覆盖3.46亿用户，提供超3000种常见疾病诊疗，日均咨询量达83万。
平安集团联席CEO陈心颖曾表示，通过医疗生态圈，为各个环节和对象提供全方位的医疗服务，撬动生态资源，建立起科技壁垒，并对金融保险主业带来强大的赋能效应。
只有用自己的，才能保障品质！道理都明白，做到却不易，一竿子捅到底的底气，才能让市场、客户、代理人有信心、更放心。
平安的实践，不仅验证了“保险+服务”是否行得通，更回答了谁做才能行得通、如何才能行得通、如何更顺畅、更长远，称之为“健康中国”的行业实践，当不为过。
心信、行远
篇首提及，不确定性依然存在，创新者如平安则无此忧虑，原因之一就在于将“卖保险”升格为“产品+服务”本就是未雨绸缪的长期主义，故而自信。
忧虑者视角中，保险仍定位于“买时付钱、赔时拿钱”，消费者“买时少出钱、赔时更宽松”，在此前提下导致衡量得失是必然的，因此炒作“新不如旧”就是必然且有效的行为。
如果换个视角呢？比如：某种服务帮客户无病时更健康，有情况时能享受顺滑如丝的医疗服务，减少发病概率，即便发病也会拥有更广泛的理赔范围……是不是能有效消除客户的紧张忧虑呢？
2月1日，平安人寿上市的新定义重疾产品，以“新重疾+新服务”的健康管理融入其中，岂会“新不如旧”，只会越来越好，有效驱散不确定性的迷雾！
比如将健康医疗服务升级三档，不仅保持了原有的运动奖励，还包括了小病门诊协助、大病住院安排、重疾专案管理、慢病预防管理等医疗服务，甚至让“私人医生”、“私人教练”、“私人营养师”这种高端服务能飞入寻常百姓家，制定营养食谱、运动方案、陪诊医护等，扩展融合于保障范围扩容、保障责任升级的全系“新重疾”中。
“产品+服务”的深度结合，让客户不仅有保障，更有健康守护，安全感加倍！
平安的创造和成就，是中国保险业生机与活力的写照。以其努力给出了经过验证的答案：对社会大众来说，比保险赔付更最重要的，是让人们减少生病的概率、就医的忧虑。对社会保障体系而言，还可以有效改善社保医保新农合不均衡。
“产品+服务”既是商业保险与社保体系的协同之道，更是通达“健康中国”大主题的行远之桥，相信勇于探索的保险企业们必将踏出更为坚实的步伐……
志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也！
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