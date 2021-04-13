战略机遇者，时也，势也。

2021年，对我们国家而言，是重要的战略机遇期，世界正经历百年未有之大变局，我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

同样，2021年，对社会经济支柱的各个细分产业而言，亦是发展战略机遇期。聚焦大有可为的保险业，破浪前行中进一步夯实主业，面对新需求、新机遇与新挑战，也开启高质量、强服务、新优势闭环形成的新局。

新蓝图绘就，新阶段开启，新征程起航，新方案出炉，新动能也正在释放。

重疾险新旧迭代契机，分层升级产品体系夯实价值之基

2月1日，新旧定义重疾险迎来迭代关口。旧版重疾定义下的保险产品全面下架，取而代之，符合新版重疾定义的保险产品集体上线，新旧迭代转换之际，保险公司尤其是寿险公司发展迎来重要时机。

“新旧定义对比，新版重疾定义对部分疾病进行了分级，更精准、更聚焦、更合理;同时，新版重疾定义扩展保障范围、优化赔付条件，一切调整均指向为消费者提供更全面的保障。”对于重疾定义的迭代升级，在业内专家来看，是保险业与时俱进、完善保障主业的一个重要表现。

1月底，各大保险公司纷纷根据新重疾产品定义推出迭代产品。头部的动作，往往是窥探行业动作的指向标。

平安人寿率先行动，在经过体系化梳理后，推出涵盖多重维度、多种形式的新重疾保障产品体系：高端系列“平安六福”打造分组多层次给付重疾产品，满足高端客户多次保障需求;中端系列“平安福21”“守护百分百”依据新重疾定义，升级病种，增加中症，全面换新，增强优势;基础端系列推出“鑫福星”，专注重疾保障，形态简单，性价比提升，完善“保基础”需求。

分层次、体系化的重疾产品，平安人寿等保险公司，在重疾新旧迭代契机之下，正织密、织牢国民健康保障网。

打造健康管理服务闭环，覆盖“健康、医疗、慢病、重疾”四大场景

如果说产品迭代是驱动保险公司前行的动能之一、价值地基，那么，服务则是保险公司扩大差异化优势、提升消费者体验的重要抓手。

为解决客户询医难、挂号难、住院难、康复难等痛点问题，平安人寿持续深化“产品+服务”模式，在重疾产品焕新迭代的同时，升级推出体系化的健康医疗服务，带来全周期、伴随式、有温度的服务体验，打造健康管理服务闭环。

具体来看，匹配新重疾体系中的不同产品，平安人寿体系化健康医疗服务以“一名私人医生，健康、医疗、慢病、重疾四大服务场景”为基础，推出乐享RUN、尊享RUN、尊享RUN Plus三个版本。

而这恰好是国人健康管理过程中最需要的全方位、全周期服务。根据公开数据，我们每个人一生癌症发病率超30%，每分钟就有7.5个人患癌，每天约有万人确诊。同时，国人的医疗需求也在迅速上升，2019年我国全国入院人数近2.66亿人，同比增长1141.79万人。有效、持续的健康管理是每个人的刚性需求。

有效供给的初衷，正是为了应对需求之变。平安人寿细分不同人群、不同场景的健康管理需求，提供分阶段、针对性强的精准服务。

首先，平安人寿将为每一位客户匹配一名家庭医生，当客户身体健康时，家庭医生将持续提供健康评测、健康养生资讯、健康课程等日常健康管理，督促客户形成健康生活方式，远离疾病风险。强化预防、事前服务，这对于重疾险等产品、对于保险公司风控而言，均是有效辅助。

其次，当客户健康出现问题需要就医时，针对小病，平安人寿将提供专科医生问诊、门诊预约协助等服务，让咨询、挂号、就医等现阶段难题，都快速、有效解决。

第三，针对慢病，例如糖尿病前期或II型糖尿病，平安人寿将协同内分泌专科医生、健康管理师、营养管理师为客户提供呵护式血糖管理服务，控病方案、健康训练、定时监控，用“专业医疗+精准管理+关怀呵护”守护客户健康。

第四，针对疑似或确诊重疾客户，平安人寿将提供由专业医师团队为客户私人订制的诊前、诊中、诊后等呵护式专案管理服务。从病情初期的快速介入，治疗中的国内外资源全面协助，到治疗后的康复调理、复诊追踪，让“全周期、伴随式、有温度”的服务真正落地。

此外，尊享RUN服务，在享受上述服务的同时，将增加音视频问诊服务和运动达标三重奖权益;定位高端市场的尊享RUN Plus服务，还将通过一对一专属全科医生、国家级职业健身教练、中国注册营养师、国家二级心理咨询师等专业化团队，搭配体重管理、睡眠管理、食谱定制、控糖管理、重疾专案管理、特色体检、就医陪诊、术后护理等一站式服务。

从健康，到小病、慢病，再到重疾，平安人寿陪伴式、定制化、专享式的体系化健康医疗服务，是围绕生命周期、健康程度所打造的健康医疗服务闭环。“新产品+新服务”，产品和服务的一体化双升级，这将是驱动平安人寿“打造全球领先的人寿保险公司”的新核心竞争力。

从点状到集成，解密“新产品+新服务”背后价值生态密码

机遇，总是青睐有准备者，也总是垂青勇于竞争者。

如果说“新产品+新服务”是平安人寿未来发展的新动能、独特竞争优势之一，那么，促使动能、优势持续发力的则是其背后的“硬核”生态。

2020年中国平安投资者开放日上，平安展现“先人一步”布局的医疗生态圈，政府(Government)、用户(Patient)、服务方(Provider)、支付方(Payer)、科技(Technology)五个端口，对应平安智慧医疗、平安健康互联网、平安好医生、平安人寿、平安养老险、平安医保科技、平安健康险、平安医疗科技研究院等12个不同支撑主体，形成一个完整的医疗生态闭环。

点状布局的细分领域“top”实力，最终更要集成形成强大合力，中国平安联席CEO陈心颖当时也表示，医疗健康生态圈，为各个环节和对象提供全方位的医疗服务，撬动生态资源，建立起科技壁垒同时，也将对金融保险主业带来强大的赋能效应。如今，正是加速赋能进行时。

当然，“新产品+新服务”，保险主业与医疗生态圈的充分交叉融合，也为平安人寿聚集了“新势力”：

一是，购买保险产品，客户同时获得保单全周期内伴随式优质健康医疗服务，平安人寿“产品+服务”双升级后，将构建全新保险温度;

二是，从低频理赔向高频服务转换、以高频服务获得二次销售，客户黏性不断增强，产品、服务将实现相互促进的良性循环，新营销模式脱颖而出;

三是，将产品和服务有机融合，服务匹配不同产品，匹配不同人群，打造既有体系又有差异的服务，形成更适应多元化精细需求的新销售理念;

四是，在重疾险产品同质化趋势明显，红海市场中不断挖掘，另辟战场，用“拼产品+拼服务”形成新的核心竞争力优势。

新营销模式、新保险温度、新销售理念、新核心竞争力，这恰是平安人寿基于自身改革，同时依托平安集团综合、集成、高门槛优势所形成的“先人一步”体现。先发优势下，这也促使在激烈竞争中，平安人寿拥有了同业无法模仿的“杀手锏”。

新局伊始，国家在十四五规划顶层设计中，明确表示，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。

“健康中国”“全方位全周期健康服务”，这是健康守护者、保障守护者保险的机遇所在。抓时机，迎风而上率先推出新重疾产品体系及与之匹配的体系化健康医疗服务，这是作为战略机遇者平安人寿的“天时地利”。

基于前期产业链闭环上的持续投入、扶植、发展，结出累累硕果后，集大成赋能保险主业形成独特的差异化核心优势，为成为市场龙头、行业标杆、客户首选夯实地基，这是作为战略机遇者平安人寿的“顺势而为”。

(责编：罗知之、吕骞)