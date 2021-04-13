重疾险25年再演进，一家头部寿险企业的进击路线
沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。
站在中国保险业历史发展的时间轴上审视，每次重疾定义的不断规范，在促进重疾类健康险的快速发展的同时，也不可避免地带来行业主体的分化与洗牌。
此次重疾新规规定，自2021年2月1日起签订的重大疾病保险合同均应符合新规范。如是，新旧规范交替之际，如何寻求差异化服务，在如今大量同质化产品竞争的重疾市场中脱颖而出，打造自身的核心竞争力，成为当下各家主体险企赢得市场的重要探索方向。
实践充分证明，历史只会眷顾能够把握行业发展大势，抓住行业变革时机，不畏艰难、勇立潮头的锐意创新者。
时下，在各家险企“八仙过海，各显神通”推出重疾新产品之际，素有保险业转型风向标之称的平安人寿就紧扣行业转型升级趋势，创新推出“产品+服务”一体化双升级模式，以大企担当将重疾产品重新定义至新高度，再次引起同业广泛关注和市场的热烈反响，成为当下重疾创新市场上不可多得的一道靓丽风景线。
峰回路转
重疾新规推出，各家险企“八仙过海，各显神通”，新重疾产品纷纷横空上市
2020年11月5日，《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》正式发布，自2021年2月1日起签订的重大疾病保险合同均应符合新规范。
据悉，本轮修订从2018年开始，历时3年，经过3轮论证，11家三甲医院、185家公司参与，收集300余条意见，从医学和风险方面都做了充分论证。整体来看，此次新规范修订取得三项成果，即建立重疾分级体系，首次引入轻疾定义；增加病种数量，由原版的25种重疾定义扩展至28种重度疾病和3种轻度疾病，轻症赔付上限为30%；扩展重疾范围，优化重疾定义，放宽赔付条件。
不断规范的重疾定义，在给行业带来分化和洗礼的同时，也折射出每次新监管政策的推出对中国健康保险业的强大助推和引领作用。回首过去，1994年，行业还没有关于重疾的规范定义，健康险保费尚不足14亿；2007年，制定统一重疾定义后，健康险保费狂飙至370亿；2020年，再次修订重疾定义之际，轻舟已过万重山，健康险保费已突破8000亿大关。
有理由相信，本次重疾定义焕新将成为健康保险行业一座新的里程碑，揭开险企新的发展序幕。
事实上，当下的重疾健康险市场，已是千帆竞发、百舸争流，逾百种新产品先后横空出世，可谓“乱花渐欲迷人眼”。
创新驱动
紧扣行业转型升级趋势，创新推出“产品+服务”一体化双升级模式，平安人寿以大企担当重新定义重疾保险产品新高度
众所周知，长期以来，国内保险市场上的重疾险产品，一向是“重产品，轻体验，重保障，轻服务”。随着我国重疾发病率持续走高，且年轻化趋势愈发明显，广大民众对重疾健康保障的意识越来越强，对单纯保险保障产品之外的配套综合服务需求也越来越多。
事实上，越困难的事情，就越有机会成为企业的核心竞争优势，成为后来者不易跨过的门槛。一向敢于变革的平安人寿本次借势新重疾定义全面生效，从起步开始，就快人一步，大胆创新，不仅在产品，更在战略上重新定义重疾保险新模式。
直击国内重疾市场“重产品，轻体验，重保障，轻服务”的痛点，平安人寿推出的“产品+服务”双升级模式独领风骚
走过25年的演进，重疾险早已成中国健康险市场最受关注之险种。不仅因为其数千亿的市场体量，与占据健康险市场六成以上份额的江湖地位，更因为它承载着国民相当程度的健康保障缺口，也是一众人身险公司未来的重要业务增长点。
但广阔市场前景的另一面则是，严重的产品同质化现象，与价格竞争的白热化。就比你低一个点位的竞争态势中，如何摆脱这种快消品式的思路，改变低频互动下消费者对之的无感印象，成为一众市场主体机构关注的焦点。
如何真正击穿“重产品，轻体验，重保障，轻服务”的行业痛点，服务的“含金量”成为重要因素。
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