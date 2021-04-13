2月1日，新旧重疾险正式“交接”，基于重疾新定义下的产品开始在保险市场全线铺开。这也是平安人寿改革进入3.0创造时代后，“产品+服务”双轮驱动策略纵深推演的重大契机。

据悉，平安人寿正举全集团之力重磅推动“新重疾+新服务”双升级，进一步打造“硬核”策略，决意做到“人无我有，人有我优”，为平安人寿改革3.0创造时代在2021年新开局增加注脚。

那么，平安人寿将以怎样的“新产品+新服务”在新年市场打出一套组合拳？

重疾新规下的

“3.0创造时代”

首先，看一下2020年变革在新年里的延续。

2020年发生在人身保险领域最大的变化之一，就是重疾新定义的发布，中保协对重疾定义进行了重新梳理和判定。根据新规要求，2021年2月1日起，整个保险市场要全面上线符合新定义要求的重疾险。随之而来的就是重疾险的翻新大调整，哪家险企能在产品创新以及配套服务方面做得更充分，建立差异化竞争优势，就会在市场上走得更稳健、更从容。

而对于平安人寿而言，2020年最大的变化就是明确了改革的初心和路径，改革一直是平安不变的DNA。纵观20多年的发展，1994年寿险体制改革，平安人寿进入1.0复制、启蒙时代，借鉴台湾成熟保险市场的业务模式、管理制度、产品体系，实现了寿险业务从0到1、从小到大的飞速发展；2004年之后，平安人寿迈向2.0提升时代，对欧美保险业经验进行本土化的吸收，坚持健康经营和价值经营，进入精细化制造的提升新阶段；近年来，平安人寿持续进行大刀阔斧的改革转型，迎来最彻底的一次改革，通过产品和渠道双轮驱动，借助科技赋能，立志打造具有创造性的、开拓性的、跨时代的中国寿险新模式。这也意味着平安人寿迈入了一个新的发展阶段——3.0创造时代。

3.0创造时代遇到重疾险新规，平安人寿要如何在统一规则之上发掘竞争优势呢？平安集团董事长马明哲早在中国平安2020年中期报告中便指出了方向：“要以客户需求为导向，提升产品策略的前瞻性，发挥集团综合金融优势，构建‘寿险+’产品体系，形成差异化竞争优势。”本次重疾新定义、重疾新产品落地，正是检验平安人寿产品改革策略的一次契机。而站在改革3.0创造时代和重疾切换历史交汇点的平安人寿，用“人无我有”的新重疾产品体系和“全健康周期”的健康生态服务“硬核”破局。

新重疾险批量上线

“3.0”产品策略延伸

平安人寿的重疾险产品焕新，远不只是根据重疾定义对条款的修订，而是匹配不同客群的保障需求进行的一次产品体系化的完善和升级：分组多次给付重疾产品平安六福，满足高端客户多次保障需求；中端系列旗舰产品平安福更新重疾定义，保障更广；守护百分百升级病种，优势更加明显；基础端系列上市鑫福星，专注重疾保障。

其中，平安人寿推出首款分组多次赔付的重疾险——“平安六福保险产品计划”就格外抢眼。“平安六福”在全面覆盖含120种重疾、20种中症、40种轻症的基础上，对重疾进行科学的分组，将其保障的120种重疾分为癌症相关、心脏相关、器官相关、神经相关、呼吸相关、其他疾病6组，6组重疾独立保障，让赔付次数提升至最高6次，实现了高而全的重症保障；此外还有发生轻症、中症或重症可豁免保费，达成既定运动标准保障额度额外增长等等。诸如此类的保障深度、广度的扩容，给客户提供的保障显然更加细密和周全。

事实上，在重疾新定义之下的产品创新只是平安人寿3.0创造时代的一个缩影，平安人寿早在2020年就对其“产品+”策略转型进行了持续深化：上市满足大众客户返本和重疾需求的保障型产品“守护百分百”、推出可调费率的长期医疗险“e生保”、上市满足高端客户品质养老保障需求的“颐享系列”。平安人寿细分健康管理、慢病管理、养老等客群需求，构建场景化的产品橱窗，满足客户对风险保障的多样化需求。

一年多的产品创新、迭代动作之大，在平安人寿的发展史上绝无仅有，在寿险业也较为鲜见。而平安人寿产品转型升级的举措反映出公司构建三层产品体系的清晰思路，即“人有我有”建设最全的产品库、“人有我专”建立主力产品的长板、“人无我有”建立产品竞争的护城河，在三层体系下全面提升产品的竞争力。

新服务组合拳

“双轮”驱动的新进阶

基本的保障是服务的基石，服务又是全面提升产品竞争力的关键，提供贴心、暖心的服务成为保险产品竞争的核心优势。平安人寿把握了重疾险产品和健康管理服务的天然关联性，背靠平安集团强大的医疗健康生态，将服务和产品进行逐级匹配，构建“寿险+健康、医疗、慢病、重疾、养老”的服务生态圈，为客户提供日常健康服务、小病专业诊疗、大病专案管理的全周期、全方位健康医疗服务，打造乐享RUN、尊享RUN、尊享RUN Plus三个版本，把“一名私人医生，健康、医疗、亚健康、慢病、重疾五大服务场景”作为基础内容，紧紧伴随着产品销售触达客户的日常生活。

那么，RUN系列究竟如何打造各种产品的派生价值呢？

据悉，就乐享RUN来说，其针对不同的客户群提供的服务方案全景图，包括家庭医生，提供日常健康服务、小病专业诊疗、大病专案管理的全周期、全方位健康医疗服务；尊享RUN还增加了运动达标奖励；而尊享RUN Plus则打造重疾服务中的“爱马仕”，针对高客市场，提供由私家医生领衔三师共管、体检体重睡眠三大特色服务、运动达标三重奖、专人陪诊的门诊协助、术后护理及专案管理。整体的服务场景覆盖了重疾治疗的前、中、后所有阶段，以期每一位客户健康地生活，有尊严地治疗。

通过这种方式，平安人寿打造了“有温度的保险、有场景的保险、有服务的保险”产品+模式，这与平安集团“一个客户、多种产品、一站式服务”的综合金融战略、对线上线下融合的健康管理、医疗服务的先行布局密切相关。正是在平安旗下医疗板块的12家成员企业的协助下，通过医疗生态圈对金融主业的反哺，平安人寿才能构建出让众多险企难以企及的“产品+服务”竞争优势，为消费者摆下健康“生态局”。

如此来看，平安人寿不是自己在战斗，既不是一款产品打天下，也不是一项服务补万家，靠的是产品集群和服务集群。产品和服务的有机融合，将对平安人寿的保险产品、队伍销售、公司竞争带来不可比拟的新优势：为客户提供全方位医疗服务，撬动生态资源，解决客户痛点，让保险不仅仅是一份保障合同，更是有温度、多场景的风险新防线；提升产品的价值，让服务成为产品的新卖点，增强代理人与客户的黏性，改造传统的保险销售模式；最后，平安集团差异化、专业化的医疗服务将建立起竞争壁垒，为寿险主业带来强大赋能效应的同时，推动线上医疗发展，盘活生态资源活水，让各个环节和对象形成医疗闭环，助力实现健康中国的美好愿景。

愿景可期，依靠的是多年深耕布局奠定的实力基础和先试先行的决心魄力。

(责编：罗知之、吕骞)