“健康中国”战略是国家建设小康社会新要求的重要举措，这一战略是以提高人民群众健康为目标，以解决危害健康的主要问题为重点，切实加强对影响国民健康的重大和长远问题的有效干预，系国家重大战略目标之一。中国平安2020年中期报告中便提出：“要以客户需求为导向，提升产品策略的前瞻性，发挥集团综合金融优势，构建“寿险+”产品体系，形成差异化竞争优势。”4月12日，《人民网·健康中国-企业领袖连线》邀请平安人寿保险党委书记杨铮接受采访，就平安人寿打造有温度的保险做深入阐述。

健康理念变化 & 保险行业变革

健康管理（Managed Care）是20世纪50年代末最先在美国提出的概念，其核心内容是医疗保险机构及医疗服务机构通过对其医疗保险客户（包括疾病患者或高危人群）或医疗服务客户开展系统的健康管理，达到有效控制疾病的发生或发展，降低出险概率和就医概率的作用。

杨铮指出，国人对健康关注逐步提升，纵观近年来中国国民的健康水平，人均寿命虽然在增长，但慢病发病率也在不断上升，且有年轻化趋势。现在大家的工作节奏和压力越来越大，一些不健康的生活方式引发的身体问题也在日益突出。国民仍在面临“就医难、看病难”、“因病致贫、返贫”等现实健康问题。

随着国民健康管理意识不断增强，现在越来越多人将保险纳入自己的健康管理计划中，更有越来越多的人愿意主动改善自己的生活习惯，预防疾病的发生，对保险公司提供的健康管理服务也非常肯定，尝试意愿很高。

并且随着国家实施“健康中国”行动以来，“健康”也成为社会热词，国民越来越关注与之相关的健康管理、医疗服务和保险保障。保险迎来变革，2020年9月银保监会《关于规范保险公司健康管理服务的通知》中，将保险公司健康管理服务分为健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务、康复护理等七大类型，并规定保险公司提供的健康管理服务包含在保险产品责任条款中的，其分摊成本不得超过净保险费的20%，而在以前的规定中，这一比例为10%。由此可见，重理赔轻服务的产品将逐步退出历史舞台。商业保险+健康管理模式正式进入高速发展阶段。

平安人寿新战略

随着保险姓“保”理念不断深入人心，公众对商业保险的认识逐渐提升，面对新时期的健康管理发展趋势，平安人寿主动求变，不断突破与创新，将平安强大的健康医疗生态圈与平安保险互为赋能，产品与服务深度融合，逐步打造“有温度”的国民保险品牌。

有温度=用户为先的产品初心

从客户需求出发，秉承用户为先的理念，保持着以用户为先的产品初心。“产品+服务”让保险变得“有温度”。产品是用户感知到“用户为先”的理念的，最直接有效的方式。平安在产品的研发和设计过程中，从用户需求出发，构建自身完善的产品体系、持续的产品创新能力和产品升级能力，成为有温度的寿险企业代表。中国平安在“寿险+服务”的策略之下，为客户提供的不再是单一保险产品的风险经济补偿机制，而是通过自身强大的综合实力和专业资源，建立起“融前端健康管理、中端专业保障、后端高效解决”的综合性健康管理解决方案。同时不断打磨产品本身，实现保障范围更广、保障程度更深的全方位升级，新增了诸多重疾保障责任乃至全周期管理模式等等。以保险产品为载体，为客户提供覆盖全生命周期的健康服务，协同传统保险主业，成为新的行业标杆。

有温度=高频服务的愉悦存在

服务的热度决定保险的温度，重在服务、贵在服务、难于服务，有温度，践于低频转高频。让保险的温度不仅体现在理赔时，更能在平时高频的为用户提供健康管理服务。比如日常生活中可以享受私人教练7*12小时在线，除了提供健身教练减肥增肌、视频健身动作纠错外。还有营养师介入，关于如何进行食补，他们都会回复。小病门诊预约协助，陪诊为您服务—从您抵达医院门诊起，挂号/问诊/检查/付费/取药专人陪伴，替您跑腿。总之，五大场景高频陪伴，主动干预主动问候，随时随地呵护您的健康。帮助消费者做到不生病、少生病，即便生病，也能获得更简便、更优质的医疗服务。

杨铮指出：平安人寿在重疾产品体系升级的基础上，创新推出“产品+服务”新模式。不仅为用户提供专业的保险保障，更推出“平安臻享RUN”健康服务计划，构建“保险+健康、慢病、重疾、养老”的服务生态圈，为客户提供日常健康服务、小病专业诊疗、慢病预防管理、大病专案管理的全方位的健康管理服务，伴随着产品触达客户的日常生活。客户可以轻松在生活点点滴滴中享受各类健康管理服务，让保险变得更有温度。

有温度=专业细致的服务热度

健康管理（Health Management），是指基于健康体检结果，建立专属健康档案，给出健康状况评估，并有针对性提出个性化健康管理方案（处方），据此，由专业人士提供咨询指导和跟踪辅导服务，使客户从社会、心理、环境、营养、运动等多个角度得到全面的健康维护和保障服务。作为一个体系化的健康管理服务，“平安臻享RUN”覆盖了用户“健康、亚健康、小病、慢病、大病”五大场景，渗透到整个生命周期的不同阶段，让每个个体和家庭都能享受到“健康有呵护，亚健康有督促，小病有陪护，慢病有照护，大病有专护”的周到服务。

目前平安人寿已在线上提供“私人教练”服务，提供健身方案，帮用户做效果追踪，用激励的方式，鼓励用户改变生活习惯、建设健康心态。同时平安人寿还为客户配备“私家医生”，由平安真人医生提供7 X 24小时在线问诊，同时医时提供处方、购药送药服务。与此同时，根据需要提供门诊预约协助、专人陪诊服务，解决患者看病难的问题。针对慢病人群，我们还能提供完善的慢病管控方案，比如发现血糖异常，可以进行免费的专项体检，专家会根据血糖数据，给客户制定个性化的控糖方案，并定期随访追踪，也会给糖友普及控糖知识、推荐食药和运动方案，在提醒和激励中养成良好的生活习惯，稳定血糖曲线。如果不幸患了大病，平安人寿还有“重疾专案管理师”，在诊断、治疗、康复阶段为客户提供一对一的全方位重疾医疗服务。

有温度=医疗科技的合理布局

多家头部企业投身大医疗、大健康产业布局及经营，可见该产业前景发展被一致看好。行业快速发展，科技、数据成为核心竞争力。平安发展起步较早、积累夯实。首先平安拥有上亿客户，医疗健康板块经营六年，积累了海量的健康医疗数据。拥有专利数量排名全球第二的平安医疗科技，坐拥全球最大的医疗数据库之一，疾病覆盖数量超过了3万种，就诊数据超10亿条，医疗科技调用超3亿次。平安的人工智能技术，不仅在国际大赛中战胜专业对手、拿到金奖，也已经应用于眼底病变筛查等医疗领域，其准确率、效率全面超越职业医生的平均水平。

为了保证服务的水平和效率，平安投资、收购直营医疗机构，建立了自有的医疗团队。平安旗下的平安健康互联网公司，其平台上1000多个全科、专科医生全是平安自有的全职医生，在线服务的态度、效率和口碑，在线上问诊领域保持独角兽地位。除此之外，平安还有大量国内外的顶级医疗资源，如三甲医院的国际部、美日等地的癌症诊疗机构，与全国3000多个网点的百万平安营销员、线上医疗、先进的人工智能技术一起，形成了一个立体化、全方位、全天候的健康医疗服务网络。

可以说，平安强大的健康医疗生态圈，与平安保险互为赋能。前者为平安庞大的客户群体提供了科技时代的优质医疗健康服务，后者为消费者提供了产品与服务的精准匹配，将产品与服务进行深度融合，让保险产品和保险服务变得更有温度，构建了一个全新的产品营销模式。

温度之上，臻享呵护

面对日益剧增的国民健康管理需求，保险行业由单一风险发生后赔付，向健康管理方案提供转型。平安人寿致力满足客户全生命周期、全健康状态的需求。健康、医疗、生活全场景下，提供“有温度”的保险体验，为用户的“诗与远方”助力，为国民健康生活保驾护航。

温度之上，臻享呵护，保险是可以有“温度”的。平安围绕科技驱动、服务升级、需求贴合三大要素的实施，以产品为载体，最终向客户传递的是有温度的保险，将产品与服务升华到人文关怀的高境界、大格局。在此背景下，杨铮访谈的重要作用凸显：从平安官方角度透射出有温度的保险的战略格局与理念，传递了平安坚定不移引领行业趋势的决心，让客户充分感受平安无处不在的呵护。

平安一直在路上。未来，在国民健康保障和管理的生态体系下，纵向持续深入保障责任之外，横向将向更广阔的亚健康、慢性疾病以及养老等细分领域扩展延伸，在完善产业链闭环与生态丰富两方面构建并打造美好的国民健康发展前景。

(责编：罗知之、吕骞)