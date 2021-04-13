随着生活水平的提升，大家对于“健康”的诉求已不再局限于疾病治疗，而是将重点转移到疾病提前预防与健康促进上，如何才能实现这一目标？越来越多的人们也将目光放到了能否获得“更有效、更省心”的健康服务上来。

《健康中国2030规划纲要》明确指出，把健康融入所有的政策，全方位、全周期保障人民健康。在国家重要战略下，各保险企业纷纷探索“健康+”，健康服务市场风头正热。中国平安作为全球保险品牌排名第一的综合性金融集团，为助力健康中国建设，深化健康战略布局，近期，中国平安人寿党委书记杨铮，接受人民网邀请，围绕健康中国主题，就平安人寿升级健康管理服务，布局“有温度的保险”等内容接受采访。抽丝剥茧，就国家战略引发的行业变革及企业更进一步的规划布局进行了阐述说明。

分析市场，健康管理不是一句口号

纵观近年来中国国民的健康水平，人均寿命虽然在增长，但慢病发病率也在不断上升，且有年轻化趋势。《2020年世界卫生统计》显示，17％的国人因慢病过早死亡，调整生活方式可预防大部分慢性疾病。常见、可变更的危险因素是导致主要慢性病的原因，它们包括：不健康饮食，不锻炼身体。每年至少260万人死于超重或肥胖，440万人死于高胆固醇，710万人死于高血压。一些不健康的生活方式导致肥胖、高血压、高血糖等问题日益突出，国民仍在面临“就医难、看病难”、“因病致贫、返贫”等现实健康问题。

世界卫生组织2020年曾指出，影响人们健康和寿命的因素中，遗传为15%，生活方式和行为则占60%。健康的生活方式是可以预防大部分重大慢性疾病的。中国医学科学院曾指出，中国60%的肿瘤是可以预防的。主动式的“健康管理”也就由此诞生了。随着国民健康管理意识不断增强，现在越来越多的人将保险纳入自己的健康管理计划中。关注膳食搭配、运动健身，不断改善生活习惯，积极参与到疾病预防当中，对保险公司提供的健康管理服务非常肯定，并表现出较高的参与意愿。

相信在不久的将来，随着医疗卫生领域信息化程度的不断加深，由被动风险理赔到主动健康干预，会逐步形成一套渗透到生活细节的健康管理服务。当然，险企要持续遵循科技赋能，融合信息、文化、技术、产品、服务等丰富要素，更好地为用户提供全健康状态、全生命周期、全方位场景的健康管理计划。

战略先行，“有温度”的寿险千呼万唤始出来

据瑞士再保险研究院近日发布的报告，中国保险市场持续增长，仍将是全球范围内发展最快的保险市场。尤为突出的是在寿险方面，中国将会成为全球寿险增长的引擎。随着保险姓“保”理念不断深入人心，公众对商业保险的认识逐渐提升，越来越多健康管理服务引入保险产品。

平安人寿杨铮指出，面对新时期的健康管理发展趋势，平安人寿主动求变，从客户需求出发，改变以往保险“事后赔付”的传统定位局限，转向健康价值链的前端延伸，增加了很多“事前预防、事中干预”的职能，帮助消费者做到不生病、少生病，即便生病，也能获得更简便、更优质的医疗服务。

中国工程院院士王陇德曾表示，预防慢性病，膳食摄入是最主要的原因，民众不能科学合理地把握饮食结构。而平安将私人教练、私人营养师等列入基础服务，将专业人士的专业指导覆盖到用户健康生活的方方面面，打造“有温度”的保险，让温度在全生命周期+全健康状态的日常保健、求医问药、健身育儿等全方位健康管理服务中随时被感知。在客户需求范畴内，做到医疗更高效率，保健更具权威，养生更加便捷，健身事半功倍……不仅满足用户刚需，还为用户多想一步。

服务升级，温暖生活每个时刻

早在2016年，平安就率先推出了配合重疾保险的健康管理服务“平安RUN”，激励用户持续跑步、强身健体。经过多年经营，不断整合公司的大医疗健康资源，为客户提供线上问诊、绿色通道、二次诊疗等系列化的健康和医疗服务，可以说是，“治人于未病、初病”。平安人寿秉持“从客户需求出发”为初心，今年重磅升级，推出“一站式健康生活的品质服务”——臻享RUN健康服务计划。

作为一个体系化的健康管理服务，“平安臻享RUN”覆盖了用户“健康、亚健康、小病、慢病、大病”五大场景，渗透到整个生命周期的不同阶段，让每个个体和家庭都能享受到“健康有呵护，亚健康有督促，小病有陪护，慢病有照护，大病有专护”的周到服务。

(责编：罗知之、吕骞)