为进一步发挥保险保障优势，打造有温度的保险，助力“健康中国”建设，4月7日，平安人寿重磅发布“平安臻享RUN”健康服务计划（以下简称“平安臻享RUN”），匹配主力重疾产品，通过“保险保障+健康管理+医疗服务”的一站式解决方案，满足客户全生命周期健康医疗和风险保障需求。中国保险行业协会党委委员、秘书长商敬国，平安集团董事会秘书兼品牌总监盛瑞生，平安人寿总经理兼联席CEO余宏，平安健康互联网总裁吴鹏等出席发布会。

随着社会经济发展，国民健康保障意识越来越强。平安人寿积极响应“健康中国”战略号召，践行“有温度的保险”理念，精准定位客户需求，融合服务内容进行产品设计，推出涵盖私家医生、私人教练、门诊预约及陪诊、术后护理、重疾专案管理等12项核心亮点服务的“平安臻享RUN”，在保单缴费期内给予客户全面暖心守护，为客户提供“五星级”的服务体验。

商敬国表示，随着健康中国战略进一步落实到具体行动，国民对健康管理、医疗服务和保险保障的关注度还会进一步提高。保险公司在提供传统风险管控的同时，应该承担起整合健康服务资源、管理客户健康发展曲线的职责。

余宏表示：“‘平安臻享RUN’ 聚焦健康、亚健康、医疗、慢病、重疾五大服务场景，让客户健康有呵护、亚健康有督促、小病有陪护、慢病有照护、大病有专护。‘有温度的保险’不是一句口号，而是对客户健康美好生活的责任与承诺——无论理赔与否，只要有需要，我们都能第一时间站出来，主动为客户遮风挡雨，输出持续关怀，让客户感受到保险的更多温暖！”

5大场景12项亮点服务 实现全面暖心守护

发布会上，平安人寿首席产品官胡庭洲发表题为“有温度的保险 更贴心的服务”的主题演讲，详实介绍了“平安臻享RUN”服务体系。

“平安臻享RUN”由平安人寿联合平安健康互联网、平安智慧城市提供，服务聚焦健康、亚健康、医疗、慢病、大病五大场景，为购买重疾产品的客户带来全周期、伴随式、有温度的服务体验。

据介绍，为匹配不同客群，“平安臻享RUN”包含乐享RUN、尊享RUN和尊享RUN Plus三个版本，分别构建了不同层级的服务体系，以满足客户的差异化需求。

其中，乐享RUN为每位客户配备一名家庭医生，提供日常健康服务、小病专业诊疗、慢病预防管理、大病专案管理的体系化健康增值服务；尊享RUN在此基础上，增加音视频问诊服务和运动涨保障权益；尊享RUN Plus则提供全面的品质健康增值服务，打造健康服务中的“爱马仕”。

以尊享RUN Plus为例，作为“平安臻享RUN”服务体系中权益最多、覆盖面最广的健康服务计划，尊享RUN Plus借助专属全科医生、职业健身教练、注册营养师、心理咨询师等专业化团队，提供私家医生、私人教练、门诊预约及陪诊、术后护理、重疾专案管理等12项核心亮点服务，可满足客户多场景、全方位的健康管理和就医诊疗需求。

在健康时，尊享RUN Plus为客户定制运动、营养方案，并通过运动涨保障等方式激励客户培养运动习惯。在亚健康时，尊享RUN Plus为客户提供减重方案、睡眠管理方案、特色体检服务，减少客户患病几率。在患病时，客户可享受专业医生7*24小时音视频在线问诊、门诊预约及陪诊、术后上门护理等服务。针对慢病客户，尊享RUN Plus涵盖的控糖训练营可助力客户养成良好控糖习惯，内分泌专科医生、健康管理师、营养管理师提供呵护式血糖管理服务。如客户不幸罹患重疾，专属医生管家还将提供从治疗期、治疗中到治疗后的全阶段重疾专案管理服务。

专业保险保障+优质医疗服务 让保险更有温度

近年来，我国重疾发病率持续走高，并呈现年轻化趋势，而“看病难”“因病返贫”等现实痛点依然普遍。国民保险意识不断增强的同时，对单纯保险保障产品之外的配套健康服务需求也越来越多。

活动现场，商敬国、吴鹏、平安人寿总经理助理孙汉杰、高峰会会长王仔德以及客户代表余芳等嘉宾就“健康中国”战略、保险与健康管理等议题开展圆桌对话。

作为深耕保险行业多年的资深代理人，王仔德分享了与客户之间的暖心故事：“我的职责是为客户规划财富，规避风险，但我认为工作不仅仅是关注客户保险方面的需求，而是要真正用心地与客户建立长久的联系，把客户的需要放在第一位，你的服务就会变得有温度，才能真正得到他人的信赖。”

孙汉杰表示，平安一直都坚持“以客户需求为中心”，研究客户的保障诉求，不断推进产品和服务革新，这主要表现在两个方面：一是专业保障的强化，不断提升旗下主力重疾产品的保障广度和保障深度。另一方面，平安希望保险不只是作为一个财务保障，更要成为有温度的服务提供者。

优质的保险服务，离不开医疗科技实力的有力支撑。吴鹏表示，平安强大的健康医疗生态圈，与保险主业互为赋能。前者为平安庞大的客户群体提供了科技时代的优质医疗健康服务，后者为大众提供了产品与服务的精准匹配，将产品与服务进行深度融合，让保险产品和保险服务变得更有温度，构建全新的产品营销模式。

商敬国表示，保险业应深度挖掘消费者需求，一方面提供全面专业、关键时刻用得上的保障，一方面提供接地气、日常生活用得着的服务，真正提升消费者的获得感。

搭建服务生态，构建差异化核心竞争力

日前，平安集团董事长马明哲在2020年年度股东大会提出：平安集团发展医疗生态圈，是和自己的保险主业紧密相关。在过去十年来，平安提出了做“有温度的保险”的理念，这背后包含了健康管理、慢病管理、重症护理和养老护理四个方面服务能力的打造和生态构建。未来，平安集团致力于把过去保险单纯的财务保障向服务保障拓展。

金融是平安的现在时，医疗健康是平安的未来时。作为集团核心业务板块，平安人寿依托平安集团强大的健康医疗生态圈，将产品与服务深度融合，在为客户提供事后风险补偿的基础上，积极搭建服务生态，建立起集“前端健康管理、中端专业保障、后端高效解决”于一身的综合性健康管理解决方案，让保险产品和保险服务更有温度。

此外，平安人寿围绕客户的保险核心需求及健康生活保障，持续丰富服务体系，运用科技赋能服务全流程，通过理赔创新、智慧客服、权益升级等举措，构建丰富的服务生态，为客户提供“简单便捷、友善安心”的“五星级”服务体验。

平安人寿表示，为消费者提供优质产品和服务是平安的天职。“平安臻享RUN”的推出，是公司打造“有温度的保险”的重要探索，也是构建“寿险+”产品体系、形成差异化竞争优势的重要举措。未来，公司将持续发挥保险保障优势和服务生态优势，提升客户健康管理水平，助力健康中国建设。

(责编：罗知之、吕骞)