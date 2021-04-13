“平安臻享RUN”霸气在哪里？
在保险业开始迈向高质量发展的大趋势下，众多险企都在渴望打造保险生态闭环，对于率先启动寿险改革的平安人寿而言，在这方面的布局显然又超前了一步，在提供保障之余，辅以精细化的健康管理服务，让客户享受有温度的“产品+服务”。
之所以说精细化，就在于平安人寿打造了全流程、全生命周期的“健康管理服务”生态，同时满足不同层级消费者的个性化服务需求。平安人寿完成这一目标，用了六年时间。4月7日，平安人寿重磅推出“平安臻享RUN”健康服务计划，为购买重疾险的客户，提供“保险保障+健康管理+医疗服务”一站式解决方案。那么，“平安臻享RUN”究竟是如何实现的，它的背后呈现出平安人寿怎样的服务生态？莫急，要想知道这个问题，还是先来看看平安人寿的健康管理服务进化历程和“产品+服务”的战略棋局。且听细细道来。
从点到线到面
打造立体式健康管理服务样本
将时间拨回到2015年，彼时的国内人身险市场还处在重规模、轻质量，重业务、轻服务的粗放式发展历程中，对于行业领头羊的平安人寿来说，已察觉出一丝危机。随着寿险行业人口红利优势的逐步减弱，过去“人海战术”的陈旧模式难以为继。
为了能尽早在红海市场中突围，平安人寿并没有过多犹豫，在保险业务基础上，依托移动端的互联网平台优势和平安集团的生态资源，在平安金管家App上率先推出首个集在线轻问诊和健康管理功能于一体的“健康管理服务”，以求打破国人对传统人身险冰冷刻板的印象。这也标志着平安人寿的健康管理服务战略正式拉开序幕。
保险服务从粗放到精细、从单一到综合，背后必然要付出更多的财力和精力，但好在，结果令人欣喜。“健康管理服务”推出后不久，平安人寿就得到了客户的积极反馈，其中最为核心的在线问诊功能备受好评。
平安人寿的老客户李微说，她很早就开始使用平安金管家App的在线问诊服务，每当家里小孩、老人身体有些轻微不适时，就会第一时间拿起手机，用金管家进行在线咨询，通过专科医生给出的建议和方案来处理和应对，这让她感到非常便捷高效。
对于在线问诊结果的权威性，李女士也表示无需担心，因为平安集团自聘的约1000名全职医生，涵盖了儿科、妇科、内科、外科、营养科等，都有非常丰富的行医经验，其中很多医生是三甲医院的主治医师及以上级别。
从提供疾病保障到解答疾病问症和健康管理的渐变中，平安人寿开启了从点到线及面的健康服务体系历程，深挖客户不同场景需求，打造健康管理闭环体系。在打响“健康管理服务”第一枪后，平安人寿将“互联网+保险+大健康”经营模式引入战略布局。六年来，平安人寿针对“健康管理服务”不断完善和迭代，一个全流程化的服务体系逐渐勾勒显现。
2016年，平安人寿旗下“平安金管家App”上线在线药房功能，实现送药上门。
2017年，增添预约挂号、中医养生等服务；2018年，强化内容搭建，将健康观点PK、优化健康习惯等健康资讯内容融入其中。
2019年，升级AI问诊，提升问诊智能化水平，精准推送用户关心和需要的服务项目。此时平安人寿的“健康管理服务”，形成了集7×24小时在线轻问诊、健康资讯、健康习惯、健康测评、健康活动、在线药房和线下就医等七大功能于一体，覆盖线上线下健康管理服务的闭环模式。
在2020年，平安人寿创新构建客户“权益书架”，打造一站式权益中心，全方位升级生活、健康、医疗服务权益，提供从健康管理、家庭医生在线免费问诊，到线下就医挂号协助、院后护理等一系列服务。
从1.0到2.0到3.0
“产品+服务”持续进阶
正如中国保险行业协会秘书长商敬国在此次发布会上所言，保险公司在提供传统风险管控的同时，应该承担起整合健康服务资源、管理客户健康发展曲线的职责。
打响“健康管理服务”第一枪的平安人寿，其实已经提前分享到了“健康中国”战略的政策红利。2016年10月26日，《“健康中国2030”规划纲要》下发，鼓励市场发展基于互联网的健康服务，如健康体检、咨询等健康服务，以促进个性化健康管理服务发展，并丰富健康保险产品，鼓励开发与健康管理服务相关的健康保险产品。显然，平安人寿对健康管理服务的布局可谓提前“抢跑”。
发布会上，平安人寿首席产品运营官胡庭洲作“有温度的保险 更贴心的服务”主题演讲，将平安人寿在主动挖掘客户需求，提供有温度的服务理念指导下的“产品+服务”的3个阶段进行梳理：
在1.0时代，也就是2015年前，我们专注保险的风险保障功能，在保险产品基础上努力去强化理赔服务。
2016年，我们开始探索“产品+服务”，联合平安健康，向客户提供事前健康管理的“平安RUN”服务，事后理赔方面也新增了“闪赔”和重疾特赔，我们将这个阶段称为2.0时代。
时隔五年，我们充分挖掘客户需求，整合平安的大医疗健康资源，借助大数据、科技赋能，升级推出“平安臻享RUN”健康服务计划，正式开启健康服务生态圈的3.0时代。
“健康管理服务”和“产品+服务”的演进历程，折射出平安人寿背靠集团化生态圈的优势与实力，更蕴含了平安人寿深挖消费者健康医疗场景需求的超前意识，以及“做有温度的保险”理念。
深度优化资源
“平安臻享RUN”来了
随着“健康管理服务”生态圈的逐步成熟，以及客户突破“亿”级体量的扩容，4月7日，平安人寿再出大招，联合平安健康互联网、平安智慧城，推出重磅服务新品——“平安臻享RUN”健康服务计划，意在为客户提供全生命周期、差异化的健康管理解决方案。可以说，这是平安人寿在过去多年所沉淀实战经验的基础上，进行的一次具有里程碑意义的升级。
平安人寿总经理兼联席CEO余宏在此次发布会上表示，“有温度的保险”不是一句口号，而是对客户健康美好生活的责任与承诺——无论理赔与否，只要有需要，我们都能第一时间站出来，主动为客户遮风挡雨，输出持续关怀，让客户感受到保险的更多温暖。
话不多说，我们先来看看，“平安臻享RUN”的服务内容都有哪些。
在深化场景方面，“平安臻享RUN”所覆盖的服务范围较以往更成体系，不再是孤立、单点式，而是聚焦于健康、亚健康、医疗、慢病、大病五大类场景，贯穿了整个健康医疗需求的生态链，为客户提供伴随式、全生命周期的健康管理服务。
在此基础之上还进行精细化服务，那就是匹配不同客群，“平安臻享RUN”设计有三个版本，分别是乐享RUN、尊享RUN和尊享RUN Plus，这颇有些大众平时买车买手机时“标配、高配、顶配”的意味，满足客群个性化、差异化需求。
从服务内容方面来看，乐享RUN涵盖了大众对于健康管理的基本需求，该层级的客户，会享受平安人寿为其配备的一名家庭医生，提供日常健康服务、小病专业诊疗、慢病预防管理、大病专案会诊的体系化健康增值服务。而尊享RUN在乐享RUN的基础上，增加语音、视频问诊服务和运动保障权益，语音视频服务改善客户的问诊体验，后者则进一步激励客户更好地进行常态化健康保养。最具看点的当属尊享RUN Plus，堪称健康服务中的“爱马仕”！这一层级客户不仅可以享受平安人寿专属全科医生、职业健身教练、注册营养师、心理咨询师等专业化团队的服务，还能拥有私家医生、私人教练、门诊预约及陪诊、术后护理、重疾专案管理等，共计12项健康服务体验。举例来说，以年轻客户张明为例，在其身体较为健康时，可以享受到尊享RUN Plus提供的定制运动、营养膳食方案，并通过运动涨保障等方式，激励自己培养运动习惯，增强身体免疫力；对于长期处于高强度工作状态、典型亚健康人群的王军来说，尊享RUN Plus的私人教练、专属营养师服务则会为他提供减重方案和睡眠管理方案，降低患病几率。即便是患病时，他也可以享受到专业医生7×24小时语音视频在线问诊、门诊预约及陪诊、术后上门护理等服务；对于已到耳顺之年、常年被糖尿病等慢病困扰的李奶奶而言，尊享RUN Plus权益中的控糖训练营就会派上用场，可以帮助她养成良好的控糖习惯；对于不幸罹患重疾的赵大爷，则需要尊享RUN Plus提供的专属医生管家服务，给予其治疗期、治疗中到治疗后的全阶段重疾专案管理服务。
透过对客户“健康管理服务”和“产品+服务”多年来演进的历程，以及此次“平安臻享RUN”服务计划的重磅推出，不难看出，平安人寿炮制“有温度的保险”，优化资源、细化需求、深入场景、精准定制环环紧扣。
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