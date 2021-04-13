不知什么时候，在保险行业，“有温度的保险”悄然成为热门口号。

这或许是“健康中国”战略唤醒了“健康保障”的刚需。没有全民健康，就没有全面小康，这为实现中国梦赋予了更为强劲的“健康”动力，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，也折射出发展理念与方式的深刻变革。

也或许是因为新颁布的重疾新规。随着医疗设备和科学治疗手段的进步，重大疾病的概念、确诊范畴、治疗方式也发生了巨大变化，新规的颁布明晰了重疾的分类以及保险公司更合理的理赔界定，保护每一个保民的切身利益。

更或许是传统保险产品、服务正在经历的更新迭代。很多保险机构加大了数字导向、客户导向的业务布局与投入，并通过重塑产品、运营、业务模式来应对不断变化的风险敞口，满足消费者“从保险获取风险应对解决方案”的真正需求。

这次保险变革进程中，中国平安再次引流潮流，融入新发展格局，创新“保险=产品+服务+更多风险解决方案”模式，切合行业“多为用户设想一步”的产品和服务追求，2月1号隆重推出“产品+服务”体系的全面升级，做“有温度的保险”，让保民感受到保险的保护。在此背后，无论是“产品线+服务线”的融合、还是从保障到保护的演进逻辑，无一不彰显出平安的企业担当，是社会发展的应尽之责，也是行业进步的题中之义。

温度=高频服务

在社会生活中，从出生到死亡的整个生命周期的不同阶段，每一社会个体都时刻面临着风险的存在，而保险则是把面临相同风险的个体联合起来，团结互助，享受保障。

所以，从定义和功用角度来看，保险本就是有温度的。但，又因为只有在面临风险的时候，我们才用得上或是想得到保险，如此低频的接触，以至于在很多人的心目中，保险就是一张写了赔付条件的合同，只有交钱的时候才对保险有感觉，只在理赔的时候才想起保险还存在，其余时间，大多搁置一边。

这就给现代保险的更新迭代留足了空间。就和我们买房子要看户型，也要看周边配套，下馆子要看菜品，也要在意用餐环境一样，在产品日臻完善的基础上，现代保险开始努力追求向客户提供“有温度的保险”。

正如前面所讲，保险“有温度”，关键在于低频转高频，因此重在服务、贵在服务，也难在服务。日新月异的保险业高质量发展，既体现在保费、保额的突飞猛进中，更蕴含在日常生活的细枝末节之中。

对于平安人寿来说，有“温度”的保险，不光赔钱，还能出力！不仅是保障，而是保护！

如果在我们健健康康的时候，平安人寿能怎么“出力”？

私人教练，你想拥有吗？国家级专业教练团队一对一教你运动，通过现成的金管家APP直接一站式管理你的运动全进程（健康测评、定制运动方案、视频课程、健身打卡、效果追踪等等），且在运动的同时，还能得到“周、月、年对应的运动奖励”，心动了吗？

私人营养师，你想拥有吗？注册营养师团队为你的饮食健康保驾护航，通过金管家APP实现从健康测评、定制食谱、方案执行、日常咨询等等全流程。动动手指，就再也不用为养生发愁。

特色体检，你想尝试吗？替你搞定从方案、预约、检测、解读、复查等体检全流程。帮用户轻松降低体检门槛，不再因为犹豫不决而留下健康隐患。

针对现代都市生活“因公致肥”、“熬夜失眠”、“血糖异常”等慢病，前者提供了“体重管理”，前文提到的教练、营养师可以在这里给小胖子们提供“混合双打”从饮食到锻炼私人定制执行减重计划。对于“睡眠管理”则是由国家二级心理咨询师团队给纤细敏感的小伙伴们按照国际领先的治疗体系，进行心理疏导和非药物的睡眠管理服务。如果遇到血糖困扰，也有依托AI等先进的科技实力，搭建与健康管理师、医生团队、营养管理师的专业团队多对一沟通的桥梁，由专家共管，提供呵护式“控糖管理”服务。

假设一旦需要就医，平安人寿除了传统的理赔，还有提供怎样的保护？

从身体不适时，就能用金管家APP寻求“私家医生”的及时问诊。到就医时，能通过专人陪同，让病患无需硬撑着不适在就诊期间忙前忙后，而是能省时省力完成就诊的“陪诊服务”。再到治疗结束后，可以上门提供专业服务的“术后护理”。

如果不幸患上重大疾病，平安人寿还有更大保护——

比如说，一个专门的“重疾专案管理师”。有了这个管理师，就好比有了一个1V1的大病私人专家，在诊断、治疗、康复阶段能为用户带来全方位的保驾护航。

这一个个落点在打破“传统保险出事后方才赔付”的低频服务举措，结合互联网时代特有赋予感，打造出一个个“急用户之所急，想用户之所想”的产品和服务，再次凸显平安人寿之“有温度的保险”。

温度=实力担纲

重疾专案管理、私人教练、营养师，这些服务的提供需要很强的专业性，好的服务更是需要特定领域的专家，可不是随便跨界搭个草台班子就可以了。如果是我们自己去寻求这些资源，不仅困难而且难以辨明真伪，如今平安人寿充分借力集团雄厚实力，更好地汇集了这些社会优质资源，而后进行整合，筛选出了最为适合消费者刚需的服务，作为供给。

这就不得不提到平安集团的大医疗健康产业。

以其旗下的“平安好医生”为例，该APP平台以医生资源为核心，提供实时咨询和健康管理服务。特别是去年，为用户提供在线咨询、预约挂号、视频问诊、复诊开药、送药到家等服务，全面铺开“零接触”就诊等服务，有效构建了“互联网+专科服务”闭环，为用户的医疗健康贴心护航。

此外，平安集团亦在运用世界顶尖的人工智能科技方面，不断提升医疗质量和效率。以平安的医疗科技专利为例，数量全球第二，拥有全球最大的医疗数据库之一，医疗科技专利申请数位列全球第二，疾病覆盖数超3万种，就诊数据超10亿条，医疗科技调用超3亿次。

这仅是平安在医疗健康领域耕耘二十几载的一个缩影，在健康管理领域，平安不仅整合线上、线下医疗健康资源的共享平台，还搭建了医网、药网与信息网三网合一，为有诊疗需求的用户提供线上健康咨询和线下医疗相结合的健康服务、药品器械、电子健康档案等服务。

如今，日益壮大的医疗健康生态圈对平安金融主业赋能的成效日益显著。这也是平安人寿推出“有温度的保险”的现实基础，不是无本之木，更不是无源之水。这是依托平安集团在科技和健康医疗生态领域多年的深耕，并利用科技的手段将健康医疗领域的成果落到实处，赋予客户实实在在的权益。

可以说，只有既善于运用现代科技手段实现服务客户健康医疗的需求，又通过绣花般的细心、耐心、巧心提升服务的精细化水平，这样满足了不同群体多元化、差异化需求，带给他们更多获得感、幸福感和安全感。

这就是保险的“温度”，也是“有温度的保险”。

温度=平安初心

党的十九届五中全会描绘了社会主义现代化国家的新目标，制定了“十四五”发展的新蓝图。现代化新征程也是各行各业的征程，保险更是不例外。

在新征程中，中国平安充分发挥专业优势，以创新为切入点，切实履行行业巨头应有的社会责任，将保险的保障范围覆盖到人民群众生活的基本需求，化解了健康风险，提升了健康风险预警预防能力。

平安为客户加推健康管理的这一步，看似简单，实际拆分就能看出其是通过一个个小点死磕，才能在有需要时聚沙成塔水滴石穿。比如其一直在默默发力的科技，在这次布局中就承担并实现了所有服务在平安金管家app上的全流程打通，而这些往往就是在不为人知的时候一点一滴推进的，如今这种润物无声的劲头也会继续施展在对用户的保护与关怀上……

以点带面，见微知著。平安人寿“有温度的保险”并不是一句口号，而是无论理赔与否，只要有需要，都能第一时间伸出援手，都能主动冲出来为客户提供持续关怀。

“健康中国”离不开商业保险。“健康中国”战略持续推进，正促使保险行业向健康管理方案提供者和托管人的“角色”不断转换，在这条围绕健康与服务的赛道上，平安正砥砺奋进，加速奔跑。

(责编：罗知之、吕骞)