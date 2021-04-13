保险，到底要保什么？

多数情况下，保险只是一份在风险发生时给予客户的经济安排。连专业的解释也是如此，每一句释义几乎都离不开银子，但也只有银子而已……

试想真的需要帮助时，只有经济安排真的就够了吗？

比如求医无门时，找什么医院、找什么科室、找哪位医生？这些问题的答案钱不会告诉我们，甚至连花钱找人都不知道该找谁、怎么找……比如就医糊涂时，医院作为公共资源，不可能有人手把手一直跟着帮你，而异地就医的我们不知所措的时候钱也不会告诉我们答案，甚至也不知道该花钱找谁、怎么找……再比如就算人脉庞大，花钱摆平了，那么这个买来的“帮助”专不专业？靠不靠谱？亦无从查证。就像新闻上常爆的，熟人代购也有假货疑云……如果在遇到这些困难时，保险除了提供资金保障，还能全程、持续的为你提供帮助，让我们不用求人、不用茫然、不用焦虑就可以轻松得到优质资源、专业服务，或是干脆有人像亲朋好友一样全程陪在你身边帮你一起处理，又会是什么样子？

毕竟，我们人生中的许多阶段，除了需要资金，更需要服务与帮助。

是时候给保险加温了

随着社会发展，人们的需求不断提高，“保险产品=出钱”已经难以满足用户需求。仅有资金上的赔付关系，终归只是为客户降低了钱这个单一的门槛而已。“保险产品=出钱+出力”模式，愿意为客户多想一步，在原本冰冷的经济契约中注入温暖的服务，使其成为“有温度的保险”，才是保险创新的追求

中国保险业发展50余载就跃入全球次席，这份成就离不开消费者的认可与支撑，而一个被消费者扛起来的行业，也有责任在具备实力后更好的发挥自己的社会价值，给保险以温度，不光出钱，还要出力！不仅是保障，还要有健康呵护！

保障→呵护，对用户再“暖”一点的结果是……

试想，保险有了温度后，原来可以这么干……

比如说，在我们健康、看似根本用不上保险的时候……可以给活蹦乱跳的我们提供“私人教练”！有专业教练团队一对一教你运动，通过现成的app直接一站式管理你的运动全进程（健康测评、定制运动方案、视频课程、健身打卡、效果追踪等等），且在运动的同时，还能得到“周、月、年对应的运动奖励”，一石二鸟推动消费者更主动的拥抱健康。有了以上种种，还何须专门去办张容易吃土的健身卡？况且有多少教练能达到国家级资质？有多少场馆能专门给学员做个app出来跟踪管理？要是通过保险公司雄厚的实力提供这项服务，其优质程度将不言而喻。

如果懒得动，也不用愁，还有“私人营养师”给保温杯里加枸杞的养生人们提供服务。跟教练模式类似，将会有注册营养师团队为我们的饮食健康保驾护航，通过app实现从健康测评、定制食谱、方案执行、日常咨询等等全流程。动动手指，就再也不用为养生发愁。

此外，对于辛勤拼搏一不小心透支身体的“打工人”而言……加入便捷的体检服务，又会是什么样呢？毕竟一年一检可是连车都有的待遇，更何况人。以往碍于麻烦，很多打工人纷纷被体检劝退，而保险的“特色体检”服务将替我们搞定从方案、预约、检测、解读、复查等体检全流程。帮用户轻松降低体检门槛，不再因为犹豫不决而留下健康隐患。

除了男默女泪的体检大关，因公致肥、熬夜失眠也是两大顽疾，对于前者，保险提供了“体重管理”，前文提到的教练、营养师可以在这里给小胖子们提供“混合双打”从饮食到锻炼私人定制执行减重计划。对于后者“睡眠管理”则是由国家二级心理咨询师团队给纤细敏感的小伙伴们按照国际领先的治疗体系，进行心理疏导和非药物的睡眠管理服务。

再比如，如果遇到血糖困扰，也有依托AI等先进的科技实力，搭建与健康管理师、医生团队、营养管理师的专业团队多对一沟通的桥梁，由专家共管，提供呵护式慢病管理服务。

到了一旦需要就医时，除了理赔，还可以……从身体不适时，就能用app寻求“私家医生”的及时问诊。到就医时，能通过专人陪同，让病患无需硬撑着不适在就诊期间忙前忙后，而是能省时省力完成就诊的“陪诊服务”。再到治疗结束后，可以上门提供专业服务的“术后护理”。以上种种在任何环节都可以为用户节约成本，并实现非大病的全程陪护，这么看来这些都和单纯赔钱无关，仅是和温暖的服务有关。

而对于最是头疼最需要关怀的重大疾病，如果不仅是赔一笔巨款，还能有更大的保护……比如说，给用户一个专门的“重疾专案管理师”。有了这个管理师，就好比有了一个1V1的大病私人专家，在诊断、治疗、康复阶段能为我们带来全方位的保驾护航。

例如某打工人过度操劳不幸得了肿瘤，因为有重疾专案管理师这项服务的加持，从疑似重病起，保险公司就会指派专业的医疗工作者全程“呵护”这位用户。不同于病人自己张罗的心力交瘁，或是亲朋好友帮忙但是缺乏经验的一头雾水，重疾专案管理师都是资深医生或医疗人员，可以有指导性的帮用户全程管理各种检查事项：

事前，分析病情、安排检查、选择医生……事中，安排面诊、手术、住院，跟进检查，心理辅导……事后，跟进吃药、复诊、调理……这些是很多普通情况下求医问药所望尘莫及的，毕竟有限的医疗资源无法关注每一个病人的细枝末节，而此时如果自己额外拥有这样一位全能且专业的“私人医生”，轻装上阵势必能获得更好地治疗效果。

而这些不仅限于赔钱的所有假设，所有帮助与服务，其实都已经实现了！

2月1号，平安人寿创新“保险=产品+服务+更多风险解决方案”的新模式，契合行业“愿意多为用户设想一步”的产品和服务追求，在重疾产品体系升级的基础上，重磅推出服务体系的全面升级，喊出“有温度的保险”口号，让用户不仅仅只是通过保险得到一纸合同、一笔赔款，而是无论理赔与否，用户全生命周期的健康都能得到帮助与呵护。

从“保障”到“呵护”，意思转变看似并不大，真正值得推敲的是里面的动作，主动冲出来为我们遮风挡雨的，根据我们的需求提供我们想要的，我们才多会用到“呵护”，因为它更指向动词，更指向主动，有了更多温暖的关怀与服务。而就是这种对客户再暖一点的追求，才成就了这份更全面的“呵护”。那么平安人寿健康管理这一系列的主动，其深层逻辑又是什么？

突破瓶颈的理由，正是立足于客户

可以看出，案例中平安的健康管理服务涵盖了用户四大人生状态和需求：

健康管理：运动奖励、私人教练、私人营养师亚健康管理：特色体检、睡眠管理、体重管理医疗管理：私家医生、术后护理、陪诊服务慢病管理：三师控糖、药品优惠重疾专案管理：专案管理师以重疾专案管理、私人教练、营养师为例，可不是随便跨界搭个草台班子而已，服务人员都是各领域的行家，如果我们自己去寻求这些资源不仅困难而且难以辨明真伪，如今平安通过雄厚的公司实力更好地汇集了这些社会优质资源，而后进行整合，筛选出了最为适合消费者刚需的服务，作为供给。通过汇聚优势资源，根据客户个性化需求形成满足不同人生节点的点状服务，也就是聚势成点。

做好每个节点后，通过为用户多想一点的思路，将各个优势节点布局在用户的各个生命周期上，等到节点达到一定数量且覆盖范围足够周全时，这条生命周期上的一站式服务也将得到打通，成为一条为客户全生命周期保驾护航的健康管理的服务线，也就是连点成线。

而形成服务线依然还没跳脱扁平的格局，还需与保险产品形成优势互补，保险出钱、服务出力，通过完善的产品线与优质的服务线相结合，为用户搭建起一个崭新的有情感关怀的健康生态圈，不仅有不怕治不起的保障，更有避免治疗、协助治疗的呵护。通过点线面的进化实现对用户全生命周期健康的护驾，也就是最终的形态串线成面。

正是通过这些多点布局，聚势成点、连点成线、串线成面，为用户编制了一张覆盖更为周到的保护网。这其中的苦心孤诣从平安不惜巨资自聘上千人的全职医师团队就可见一斑，不过这种如日中天的企业图什么？毕竟不用琢磨这些改革创新，用现有的产品也不会落后，思来想去，这其中最大的催化剂可能就是“从群众中来，到群众中去”。

如前文所言，保险行业的飞速发展一直仰赖于消费者的认可。这部分原始积累，却让现在摆上国际市场都略显稚嫩的我国保险业能够在世界舞台上挺直腰杆，正是这样一个靠消费者撑起来的行业，在羽翼丰满后回头保护支撑过自己的人们，不正是理所当然吗？而在产品之外，给予更多有温度的关怀，成就更多的“呵护”，这种创新趋势，相信也仅仅是开始而已……

暖春将至，新的呵护已在悄然进行

好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。

平安为客户加推健康管理的这一步，看似简单，实际拆分就能看出其是通过一个个小点死磕，才能在有需要时聚沙成塔水滴石穿。比如其一直在默默发力的科技，在这次布局中就承担并实现了所有服务在平安金管家app上的全流程打通，而这些往往就是在不为人知的时候一点一滴推进的，如今这种润物无声的劲头也会继续用在埋头探索更好的产品，继续施展在对用户的保护与关怀上……

“有温度的保险”并不是一句口号，而是无论理赔与否，只要有需要，都能第一时间伸出援手，都能主动冲出来为客户提供持续关怀。从上述提到的各个健康管理服务就不难看出，这些关怀没有一项和赔钱有关，却是无论发生什么你都能守在你身边的存在。相信在不久的将来，这些对保险注入的点滴温度会给更多人带来惊喜。

期盼之余，还想再最后对努力拼搏的人们叨唠一句，记得对自己好一点，毕竟这年头，连保险都这么为你着想了。

(责编：罗知之、吕骞)