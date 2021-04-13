平安人寿“有温度的服务”获权威媒体认可
近日，《中国银行保险报》发布2020年度中国保险业服务创新案例暨影响力赔案。平安人寿客户服务“权益书架”、“智能预赔”、“千万高额赔付”等案例获得权威媒体认可，在众多案例中脱颖而出，被《中国银行保险报》收录并展示。
中国保险业年度服务创新案例暨影响力赔案征集活动由银保监会唯一工作日报《中国银行保险报》主办，活动旨在树立保险业良好社会形象，促进保险机构进一步落实维护消费者合法权益主体责任，全面展现各保险公司优质理赔服务和持续改进服务的品牌形象。本次平安人寿多项案例入选，充分代表了媒体及公众对平安人寿“有温度的保险服务”和不断创新升级的智慧服务的认可！
打造客户服务权益创新模式
建立一站式权益中心
平安人寿依托平安金管家APP，将客户权益进行向上向下延伸，全面提高覆盖面，打造客户服务“权益书架”，提供包括一对一家庭医生在线免费问诊、线下医院专家门诊挂号协助权益等一站式服务，保持权益长新，服务不断，全面实现覆盖人群更广、提供权益更多、使用体验更优的目标。
“权益书架”通过打造横纵分层、场景设计、一站式权益中心和更新迭代等功能，让权益覆盖范围更广、权益内容更加实用，具备较强的延展性。为客户提供了便捷的就医通道、减轻疾病医疗风险，护航消费者健康美好生活。
智能预赔
让理赔更快一步，让保险更有温度
2020年8月份，平安人寿创新推出“智能预赔”服务，实现了为满足条件的客户提供预先赔付，充分缓解客户就医经济压力，更进一步提升了客户的服务体验。
本次案例中，吴先生（化名）与妻子离开家乡在外打工，二人工资水平不高，储蓄也不多，突发意外后面对高额的治疗费用一时手足无措。如果像传统理赔模式，要治疗结束出院后才能申请理赔，而平安人寿的智能预赔服务，打破了传统理赔模式，对于符合条件的客户，在住院治疗时就可以提前申请一笔费用于疾病治疗，正如吴先生的案例，提前给付的理赔款及时有效地缓解了两人的治疗压力，让吴先生可以放心住院，安心治疗。
同时，在智能预赔款到账后，平安人寿理赔人员继续跟进客户救治情况，主动服务，为客户寻找理赔的理由，为其申请医疗赔付以外的重疾赔付，为客户多赔付6万元重疾保险金，让理赔服务更加暖心，帮助客户走出意外的阴霾。
千万赔付
彰显保险承诺和大爱
在案例中，平安人寿积极为突发意外的客户办理理赔，第一时间启动重大案件绿色通道，保证了案件处理的时效性，充分展现平安人寿快速、高效的服务理念。
本案合计赔付1173万元理赔金，充分展现了平安人寿“信守承诺”、“以客户为中心”的服务理念，当风险来临之时始终为客户着想，用实际行动为客户送上最及时、最坚实的保障。本次案例中，客户林先生不幸遇难，平安人寿不仅快速响应完成了理赔案件赔付，并提供了家属的心理疏导和慰问工作，主动协助客户收集整理理赔资料，让理赔更有温度，让服务更加贴心，客户家属对公司信守承诺、主动服务的行为表示了高度认可及赞誉。
立足保险保障的基点，平安人寿围绕客户保单服务的全周期和健康生活需求，提供数字化、智慧化的保险服务，提升客户保险服务体验。未来，平安人寿将秉持初心、打造“有温度的保险”，为客户带来暖心、安心、舒心的智慧服务体验。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门：在30个省区市开展水系连通及水美乡村建设试点工作
- 人民网北京4月13日电 （记者王震）记者从财政部获悉，近日，水利部规划计划司、财政部农业农村司印发通知，2021年，在30个省（自治区、直辖市）开展水系连通及水美乡村建设试点工作。 通知称，为进一步推进水美乡村建设，结合对第一批水系连通及农村水系综合整治试点县实施进展的评估核查情况，现决定将“水系连通及农村水系综合整治试点”更名为“水系连通及水美乡村建设试点”，同时继续开展2021年新一轮试点工作。…
- 六部门：5月组织开展2021年全国消费促进月
- 人民网北京4月13日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年5月1日-31日期间，商务部将会同国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局等部门联合举办2021年全国消费促进月，在全国31个省（区、市）统一部署开展多领域、多层次、多元化的促消费活动，进一步激发市场活力、释放消费潜力、加速市场回暖，为促进形成强大国内市场、构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑。 活动主题是“加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环”；活动口号为“乐享消费，美好生活”；活动形式为“1+N”，“1”即1场启动仪式，定于4月30日晚在上海举行，商务部、上海市以及有关部门负责同志将共同启动活动，并现场与部分地区特色浓、内容新、举措实的活动和消费场景进行视频连线；“N”即主题多元、形式多样、丰富多彩的促消费活动，其中，商务部将举办“双品网购节”“老字号嘉年华”“中华美食荟”，办好首届中国国际消费品博览会等重点活动，各地统筹本地消费特点和当月节庆特色，做好全年活动计划与消费促进月总体安排的衔接，因时顺势、因地制宜，创新开展贯通线上线下、涵盖商品服务、面向城市乡村、融合商旅文的各类消费促进活动。…
相关新闻
- 评论
- 关注