近日，《中国银行保险报》发布2020年度中国保险业服务创新案例暨影响力赔案。平安人寿客户服务“权益书架”、“智能预赔”、“千万高额赔付”等案例获得权威媒体认可，在众多案例中脱颖而出，被《中国银行保险报》收录并展示。

中国保险业年度服务创新案例暨影响力赔案征集活动由银保监会唯一工作日报《中国银行保险报》主办，活动旨在树立保险业良好社会形象，促进保险机构进一步落实维护消费者合法权益主体责任，全面展现各保险公司优质理赔服务和持续改进服务的品牌形象。本次平安人寿多项案例入选，充分代表了媒体及公众对平安人寿“有温度的保险服务”和不断创新升级的智慧服务的认可！

打造客户服务权益创新模式

建立一站式权益中心

平安人寿依托平安金管家APP，将客户权益进行向上向下延伸，全面提高覆盖面，打造客户服务“权益书架”，提供包括一对一家庭医生在线免费问诊、线下医院专家门诊挂号协助权益等一站式服务，保持权益长新，服务不断，全面实现覆盖人群更广、提供权益更多、使用体验更优的目标。

“权益书架”通过打造横纵分层、场景设计、一站式权益中心和更新迭代等功能，让权益覆盖范围更广、权益内容更加实用，具备较强的延展性。为客户提供了便捷的就医通道、减轻疾病医疗风险，护航消费者健康美好生活。

智能预赔

让理赔更快一步，让保险更有温度

2020年8月份，平安人寿创新推出“智能预赔”服务，实现了为满足条件的客户提供预先赔付，充分缓解客户就医经济压力，更进一步提升了客户的服务体验。

本次案例中，吴先生（化名）与妻子离开家乡在外打工，二人工资水平不高，储蓄也不多，突发意外后面对高额的治疗费用一时手足无措。如果像传统理赔模式，要治疗结束出院后才能申请理赔，而平安人寿的智能预赔服务，打破了传统理赔模式，对于符合条件的客户，在住院治疗时就可以提前申请一笔费用于疾病治疗，正如吴先生的案例，提前给付的理赔款及时有效地缓解了两人的治疗压力，让吴先生可以放心住院，安心治疗。

同时，在智能预赔款到账后，平安人寿理赔人员继续跟进客户救治情况，主动服务，为客户寻找理赔的理由，为其申请医疗赔付以外的重疾赔付，为客户多赔付6万元重疾保险金，让理赔服务更加暖心，帮助客户走出意外的阴霾。

千万赔付

彰显保险承诺和大爱

在案例中，平安人寿积极为突发意外的客户办理理赔，第一时间启动重大案件绿色通道，保证了案件处理的时效性，充分展现平安人寿快速、高效的服务理念。

本案合计赔付1173万元理赔金，充分展现了平安人寿“信守承诺”、“以客户为中心”的服务理念，当风险来临之时始终为客户着想，用实际行动为客户送上最及时、最坚实的保障。本次案例中，客户林先生不幸遇难，平安人寿不仅快速响应完成了理赔案件赔付，并提供了家属的心理疏导和慰问工作，主动协助客户收集整理理赔资料，让理赔更有温度，让服务更加贴心，客户家属对公司信守承诺、主动服务的行为表示了高度认可及赞誉。

立足保险保障的基点，平安人寿围绕客户保单服务的全周期和健康生活需求，提供数字化、智慧化的保险服务，提升客户保险服务体验。未来，平安人寿将秉持初心、打造“有温度的保险”，为客户带来暖心、安心、舒心的智慧服务体验。

(责编：罗知之、吕骞)