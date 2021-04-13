顺势弄潮，平安再度领跑，开启重疾改革新时代
一元复始，万象更新。
伴随着2021年的钟声，新旧定义重疾产品过渡也到了窗口期。
2020年11月5日中国保险行业协会与中国医师协会正式发布了《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》（下称新规），并明确要求险企自发文之日起至2021年1月31日完成过渡。
新修订的重疾定义，不仅将标准定义的重疾种类从原本的25种拓展为28种，轻症种类也新增了3种。更重要的是，其综合考量大众对重疾保障的需求、医学最新进展以及重疾发生率的最新变化，对历年赔付率最高的这部分重疾进行了更加精准、更加清晰的定义。
一文激起千层浪，影响瞬间覆盖整个保险市场、全部在售和即将上市的重大疾病保险，各大险企纷纷着手匹配新重疾定义的产品调整工作。
而前瞻者更是借势开启聚焦重疾险的革新浪潮，引领整个保险行业进入重疾新时代！
何谓重疾新时代？到底新在哪里？
或许，略窥向来以创新和敏捷闻名的平安动向，有助于揭开这层面纱。
从去年起，平安人寿就陆续布局，推出系列“创新”，以构建重疾产品新矩阵，这波对监管政策的响应不仅是快，更顺应监管“保险姓保”的指导方向，围绕客户需求的中心，从产品升级和服务升级着手，优化体系，创新保障，推出了大刀阔斧的“产品体系+服务体系”革新——
革新一 进军分组多次赔付领域
据了解，2月1日，平安人寿将重磅推出新重疾产品——平安六福。
作为平安首款主打分组多次赔付的重疾产品，平安六福保障120种重疾，分为“恶性肿瘤”、“心血管”、“脑神经”、“器官相关”、“呼吸系统”、“其他”6组，每组重大疾病均可获得一次重大疾病保险金赔付，累计最高可赔付6次（间隔期1年，80周岁前）。而且，重大疾病赔付还可以享受一次“运动涨保”权益，运动达标后可获得最高10%重疾保额的额外重大疾病保险金给付。
众所周知，分组产品好不好，关键还得看分组是否合理。从类别看，平安六福高度借鉴医疗大数据和大众保障需求，将癌症、心血管、脑神经、呼吸系统、器官相关都进行了组别单列，将常见、高发的重疾划分到不同的组别，更考虑到当前疫情下大众广泛关注的呼吸系统重疾，最大限度给予客户多次赔付的权益。从理赔角度看，重疾定义规定的重大疾病保险必保的6种重大疾病，在保险公司历年理赔中占比高达90%以上，在平安六福的分组中，这6大重疾分布情况：癌症（1），心血管（2），脑神经（1），器官（2）。以客户需求为中心，“保险姓保”初心，可见一斑。
此外，在保障全面性方面，平安六福保障15种少儿特疾，20种中症疾病，40种轻症疾病，累计覆盖195种疾病，纵观全市场也分属佼佼者。而且，平安六福为两全主险，客户年满80周岁，平安无事，还可以领取满期生存保险金，金额相当于主险和附加重疾所交保费之和。领取了满期金后，重疾和身故保障也不会终止，仍旧保障客户，直至终身。真正实现“交多少领多少，全面保障陪到老”！
合理的分组设置、全面的保障责任，从广度和深度同时提升了产品的保障力。可以说，在分组多次赔付重疾险领域，平安六福弯道超车，直接进入优等生行列。
革新二 轻症加码，引入中症，夯实保障深度
什么是中症？为什么加入中症？
了解保险产品迭新历程的人都知道，中症是属于重疾和轻症之间的新分级，其实产生的初衷和轻症一样，就是将疾病赔付按照轻重程度进行进一步的细分，让重疾的早期阶段、较轻情况可以得到更高比例的理赔。
本次产品体系迭新中，平安人寿进一步加码旗下平安六福、平安福系列、爱满分、福满分产品的“重疾前”保障力，优化轻症保障，引入中症责任。
系列产品，中症保障20种疾病，可赔付1次，赔付50%重疾基本保额；轻症保障40种疾病，最高可赔付6次，每次赔付20%重疾基本保额，每种轻症限赔付1次。
在此基础之上，平安六福、平安福两款产品还为中/轻症责任搭配了 “平安RUN运动涨保”的创新责任，运动达标后，中症最高可获得5%重疾基本保额的额外赔付，轻症最高可获得2%重疾基本保额的额外赔付。
平安福还进一步拓展出“中症涨保”的优势，70周岁保单周年日前，发生合同约定的中症赔付，重疾和身故保障额度可分别增加基本保额的20%。
在本次新规中，中症并未被明确定义。中症怎么保，现阶段则全凭保险公司自己拿捏，就像累了一天公交车上要不要给人让座一样，多数人口中的情分与本分的区别而已。
但是能多出一个中症的保障，同样的条件下保障范围更大，对客户来说总是有百利而无一害的。不用监管抽鞭子，主动提供领先于客户预期的产品，一切革新想客户之所想，更想客户之未想，这就是平安的基因。
革新三 产品体系日臻全面，覆盖客户多元需求
好风凭借力，当春乃发生。
正因为本次重疾新规的影响覆盖了全部重疾产品，一众险企也有了充足的理由与动力去重新检视自己的重疾产品体系。产品能不能满足客户的保障需求？客户使用产品后满不满意？成为重疾新时代产品力强不强的重要衡量。
目前来看，从平安六福到满分系列，从平安福到守护百分百，从鑫守护到鑫祥，以客户需求为中心，平安人寿已搭建了较为全面的重疾产品体系：
其长度，覆盖基础的意外、解决医疗费的医疗险、补偿收入损失的重疾险、覆盖身后责任的寿险等诸多险种，而且还非常人性化的拓展了新冠肺炎的专属责任，满足客户从基础保障到身后传承的多样化、全方位需求；
其宽度，覆盖了“从摇篮到天堂”的所有人生阶段，从出生的婴儿，爱动的青年、柔美的女性、年富力强的中年、风险高发的老年，每个人生阶段都有对应的保险产品；
其深度，300多种附加险，从医疗津贴、癌症、慢性病等，到为家庭配置的“财富+健康”、教育、养老年金全方位保障，几乎360°无死角覆盖了每个人一生中不同的情况。
这样的产品体系设计，可谓深度洞察了不同消费者的需求变化和趋势，以及保险市场的全貌、历史、趋势和未来，不仅满足不同层级客户的不同保障需求，而且也能满足同一客户不同阶段、不同角度、不同深度的保障需求。
革新四 产品+服务，构建有温度的保险
除了产品的推新迭代，平安重疾险矩阵中还有不可或缺的一环，“服务”。
以客户的五大人生状态为主线，为“活蹦乱跳”的你提供运动奖励、私人教练和营养师等健康管理；为“打工、干饭”忽略了身体的你提供特色体检、睡眠、体重管理等亚健康服务；为就医的你提供私家医生、陪诊服务、术后护理等医疗管理；为“慢病困扰”的你提供三师控糖、药品优惠等慢病管护服务；为有重疾治疗需求的你提供重疾专案管理，从专家门诊挂号到住院安排等协助一应俱全。
从金融综合到科技创新再到医疗领域等等，这些全链路的打通与对消费者 “一站式”需求解决上的投入，可以预见对服务的追求上，平安一直砥砺前行。
正如一句励志名言：个人的成功与否，取决于工作之外的那些时间。同理，市场上的竞争，永远在基础项之外。保险的保障如果仅仅只是停留在事后赔钱，那这个模式等于百年来都没有进步，何为顺应时代的保障？更多的可能需要保险同仁们在赔钱这个基础项之外动更多的脑筋。平安做的也许并不完美，但是它一直在“动”。
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