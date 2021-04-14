本报北京4月13日电 （记者杜海涛）海关总署13日发布数据：今年一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元，比去年同期增长29.2%，其中出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%。我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，外贸进出口实现“开门红”。

一季度，我国民营企业进出口3.95万亿元，增长42.7%，占我国外贸总值的46.7%，比去年同期提升4.4个百分点。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长21.4%和22.9%。

一季度，我国出口机电产品2.78万亿元，增长43%，占出口总值的60.3%，较去年同期提升1.7个百分点。同期，我国防疫物资出口保持增长，包括口罩在内的纺织品出口增长30.6%。

进口方面，一季度我国主要大宗商品进口量增加。其中，进口铁矿砂2.83亿吨，增加8%；原油1.39亿吨，增加9.5%；天然气2938.8万吨，增加19.6%。同期，我国进口大豆2117.8万吨，增加19%；玉米672.7万吨，增加437.8%；小麦292.5万吨，增加131.2%。（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 01 版）

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