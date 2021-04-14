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一季度外贸进出口实现开门红（经济新方位·一季度数据怎么看）

已连续三个季度保持同比正增长

本报记者 杜海涛
2021年04月14日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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图表来源：影像中国

据海关统计，今年一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元，比去年同期增长29.2%。3月，我国进出口环比增幅达到25%，其中出口、进口环比分别增长16.8%和35.2%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文13日在国新办新闻发布会上表示，今年一季度，我国外贸进出口实现“开门红”。与2018年、2019年同期相比，今年一季度我国货物贸易进出口总值分别增长25.3%和20.5%，进一步印证了我国外贸向好态势。

民企活力进一步提升，高水平开放平台带动作用明显

“一季度外贸进出口数据比较好，这是国内国际多方面因素综合作用的结果。透过数据可以看到，我国外贸在贸易主体、国内区域布局、国际市场布局、贸易方式、产品结构等方面都在持续优化，外贸质量、效益逐步提升。”李魁文说。

民营企业活力进一步提升。一季度，民营企业进出口增速比同期外贸整体增速高13.5个百分点，成为外贸增长最主要拉动力量。

中西部地区表现活跃。一季度，中西部地区外贸进出口1.5万亿元，增长45.1%，增速比外贸整体增速高15.9个百分点，占全国进出口比重较去年同期提升2个百分点，达17.8%。

与“一带一路”沿线国家贸易更为密切，进一步拓展了我国外贸发展的空间。一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口2.5万亿元，增长21.4%。

高水平开放平台带动作用明显。一季度，综合保税区进出口增长41.1%，自由贸易试验区进出口增长28.4%，海南自由贸易港免税品进口增长162.5%。

李魁文表示，我国统筹疫情防控和经济社会发展的各项政策措施有力有效，在促进国内生产消费稳步复苏的同时，也为对外贸易持续稳定运行提供了有力支撑。今年春节假期，多数制造业从业人员选择了“就地过年”，广东、浙江等外贸大省不少企业生产“不停机”，一定程度上提振了国内工业生产，缩短了外贸订单的交付周期。

跨境电商作为新兴贸易业态，今年以来延续了去年良好的发展态势，成为外贸稳增长的主要力量之一。据海关初步测算，一季度，我国跨境电商进出口4195亿元，同比增长46.5%。其中出口2808亿元，增长69.3%；进口1387亿元，增长15.1%。

“海关将持续推进跨境电商B2B出口监管改革试点，支持跨境电商出口海外仓模式，一地备案、全国通用，促进跨境电商等新业态健康快速发展。”李魁文表示。

政策利好持续显现，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位

据海关统计，我国对东盟进出口占外贸进出口总值的14.7%，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。李魁文分析，这主要有三方面原因：

一是自贸区升级利好持续显现，助推双边经贸合作迈上新台阶。今年一季度，我国对越南、马来西亚、泰国和印度尼西亚进出口分别增长37.8%、24%、28.7%和32.2%，合计拉动我国与东盟进出口增长22.6个百分点。

二是深化抗疫合作，共同维护产业链供应链稳定。为应对疫情冲击，我国与东盟国家广泛开展抗疫合作，积极探讨建立中国—东盟和东亚区域的“快捷通道”和“绿色通道”网络，对维护区域产业链供应链稳定、保障双边贸易发展发挥了积极作用。今年一季度，我国对东盟出口包括口罩在内的纺织品489.9亿元、医药材及药品63.2亿元，分别增长24.1%、104.8%。

三是西部陆海新通道辐射效应持续显现。当前，由我国西部省份和东盟国家合作打造的西部陆海新通道——海铁联运班列线路，已从2017年的“渝桂新”1条线发展到常态化开行6个方向，开行数量从每周1列增至每天10列以上。一季度，西部陆海新通道沿线14个省份对东盟进出口增长30.5%，拉动我国对东盟进出口增长4.6个百分点。

海关数据显示，随着国内市场消费需求进一步扩大，消费结构不断升级，我国对东盟国家消费品特别是农产品进口需求旺盛。今年一季度，我国自东盟进口消费品524.2亿元，增长30.6%。此外，我国加强与东盟的能源合作与贸易，自东盟能源产品进口增长明显。今年一季度，我国自东盟进口液化天然气88.5亿元，增长31.6%。

强化监管优化服务，推动外贸量稳质升

李魁文表示，自去年三季度以来，我国外贸已连续三个季度保持同比正增长。未来一段时期这一趋势有望维持，具体走势还需要进一步观察。当前我国外贸运行有利因素较多，但外部挑战也不少。海关将巩固口岸疫情防控和促进外贸稳增长的成效，不断强化监管、优化服务，推动外贸量稳质升。

继续加强口岸疫情防控。严格落实外防输入各项措施，持续从严从紧做好入境人员的卫生检疫工作，坚决筑牢口岸检疫防线。海关在全国口岸持续加强“三查三排一转运”。对来自高风险国家和地区入境交通工具100%实施风险布控和指定地点登临检疫。对高风险航班人员实施“核酸+抗体”双保险监测。对进口冷链食品及进口高风险非冷链集装箱货物等，开展口岸环节新冠病毒检测和预防性消毒工作。在确保进口货物安全的同时，大力提升口岸通关效率。

持续优化口岸营商环境。不断深化“放管服”改革，开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，推动跨境贸易便利化措施向各类口岸延伸，不断提升通关便利化水平，巩固压缩整体通关时间成效。

支持打造高水平对外开放平台。大力支持海南自由贸易港建设，加快零关税政策及海关监管办法全面落地实施，推动海关特殊监管区域与自贸试验区融合发展。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 02 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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