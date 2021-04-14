人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

一季度国家铁路发货量同比增百分之十二

日均装车超十六万车

2021年04月14日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月13日电  （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：一季度，国家铁路发送货物9.2亿吨，同比增长12%。铁路货运量持续强劲增长，有效保障了国计民生重点物资运输，也为碳达峰、碳中和作出了积极贡献。

　　积极适应运输结构调整、货运“公转铁”的要求，铁路部门充分用好高铁成网释放的货运能力，优化运输组织，增开货物列车，一季度国家铁路日均装车16.89万车，同比增长14.2%。

　　发挥主要煤运大通道作用，加大万吨列车开行力度。一季度，浩吉、大秦、唐包、瓦日铁路运量同比分别增长175%、30%、78%、63%，国家铁路煤炭、电煤日均装车8.2万车和5.5万车，均创历史新高，铁路直供电厂煤炭可耗天数稳定在12天以上。

　　充分发挥中欧班列战略通道作用，确保国际供应链稳定畅通，一季度，中欧班列开行3345列、发送31.7万标箱，同比分别增长70%、79%；西部陆海新通道班列开行333列、发送货物1.82万标箱，同比分别增长170%、183%。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月14日 02 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林业和草原局：40年来我国野生鸟类资源实现不断恢复
　　人民网北京4月13日电 （记者余璐）近日，记者从全国“爱鸟周”40周年纪念活动启动仪式上获悉，我国通过加大打击力度，持续开展监督检查，以及发动社会组织和志愿者加强巡查巡护等一系列措施，使我国野生鸟类得到有效保护。朱鹮、白鹤、黑鹤、中华秋沙鸭、大鸨等野生鸟类资源实现不断恢复和发展。…
嫦娥五号首批月球样品信息和科学探测数据发布
　　人民网北京4月13日电 （赵竹青）据国家航天局官网消息，嫦娥五号任务第一批月球样品信息和科学探测数据今日正式上线发布。 据悉，按照《月球样品管理办法》和《月球与深空探测工程科学数据管理办法》，在嫦娥五号任务取得圆满成功后，探月工程三期地面应用系统完成了嫦娥五号任务第一批月球样品和科学探测数据的处理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部