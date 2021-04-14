本报北京4月13日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：一季度，国家铁路发送货物9.2亿吨，同比增长12%。铁路货运量持续强劲增长，有效保障了国计民生重点物资运输，也为碳达峰、碳中和作出了积极贡献。

积极适应运输结构调整、货运“公转铁”的要求，铁路部门充分用好高铁成网释放的货运能力，优化运输组织，增开货物列车，一季度国家铁路日均装车16.89万车，同比增长14.2%。

发挥主要煤运大通道作用，加大万吨列车开行力度。一季度，浩吉、大秦、唐包、瓦日铁路运量同比分别增长175%、30%、78%、63%，国家铁路煤炭、电煤日均装车8.2万车和5.5万车，均创历史新高，铁路直供电厂煤炭可耗天数稳定在12天以上。

充分发挥中欧班列战略通道作用，确保国际供应链稳定畅通，一季度，中欧班列开行3345列、发送31.7万标箱，同比分别增长70%、79%；西部陆海新通道班列开行333列、发送货物1.82万标箱，同比分别增长170%、183%。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 02 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)