宋 宇

如今，开网店、拍视频、做直播，在农村早已不是新鲜事。对很多农民来说，手机、电脑就是他们的“新农具”，接单、卖货就是他们的“新农活”。

随着电商越来越走向专业化，从货源收集、产品挑选，到商品推介、品牌呈现，再到接单配送、客服沟通，都需要有专业的团队。尤其是对农村地区而言，更需要专门人才挖掘渠道、拓宽市场。

因此，应加强乡村电商人才培养的体系建设，一方面，培育更多本地人才，紧跟实际需要和行业发展，及时调整培训内容和帮扶措施；另一方面，要吸引外来人才和加强跨地区交流，把先进地区的经验引进来借鉴，把本地电商人才送出去学习。相信通过构建各司其职、适应地方实际的特色人才队伍，农村电商必将更有可为，为乡村振兴增添新动能。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 06 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)