本报北京4月13日电 （记者陆娅楠）国家发展改革委日前印发的《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（以下简称《重点任务》）提出，今年，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。今年还将新开工改造5.3万个老旧小区，有条件的可同步开展建筑节能改造。 《重点任务》指出，为促进农业转移人口有序有效融入城市，各类城市要根据资源环境承载能力和经济社会发展实际需求，推动进城就业生活5年以上和举家迁徙的农业转移人口、在城镇稳定就业生活的新生代农民工、农村学生升学和参军进城的人口等重点人群便捷落户。城市落户政策要对租购房者同等对待，允许租房常住人口在公共户口落户。支持有条件地区将未落户常住人口纳入普惠性学前教育保障范围。今年还将完成养老保险全国统筹信息系统建设，推进普通门诊费用跨省直接结算，完成职业技能提升行动方案确定的5000万人次目标。

在提升城市群和都市圈承载能力方面，今年要制定京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展“十四五”实施方案。扎实实施成渝地区双城经济圈建设规划纲要。研究编制长江中游、北部湾、关中平原等跨省区城市群实施方案。充分利用既有铁路开行市域（郊）列车，科学有序发展市域（郊）铁路，打通城际“断头路”。加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通。

在促进大中小城市和小城镇协调发展方面，既要促进超大特大城市优化发展，也要推进县城补短板强弱项。在债务风险可控前提下，加大中央预算内投资和地方政府专项债券等财政性资金统筹支持力度，有序发行县城新型城镇化建设专项企业债券。发挥120个县城建设示范地区带动作用，支持在有条件县城建设一批产业转型升级示范园区。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 10 版）

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