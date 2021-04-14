本报北京4月13日电 （记者常钦）记者日前从自然资源部获悉：为规范耕地占补平衡，充分发挥社会监督作用，确保补充耕地真实，自然资源部将主动公开报备的补充耕地项目与地块信息，并逐步完善公开机制，以便社会查询和监督。目前，首批公开的1200个补充耕地项目与地块信息已在自然资源部门户网站挂出。

为加强耕地占补平衡管理，近年来，自然资源部建立了一套管理制度。包括建立全国统一的补充耕地备案系统，要求各地将补充耕地项目有关情况统一报部备案、上图入库，每个项目匹配一个编号，实现补充耕地可查询可追溯；在此基础上，以县（市、区)为单位建立补充耕地指标储备库，建设占用耕地时，从补充储备库中对应核销指标落实占补平衡。

2018年以来，自然资源部连续3年集中开展了补充耕地核查。核查补充耕地项目近11万个，涉及耕地面积2000余万亩，查出补充不实的比例分别是10%、3.4%、1.7%，呈逐渐下降趋势。核查发现的问题耕地已全部从储备库中扣减，不得用于耕地占补平衡。全国建设占用耕地，均从核实后的储备耕地中落实占补平衡。

为加强耕地占补平衡监管，自然资源部于2020年4月对耕地占补平衡动态监管系统进行了升级改造，要求各地备案时要落到补充耕地的具体地块。此次主动公开补充耕地项目与地块信息，把补充耕地地块叠加到由自然资源部组织生产的最新天地图影像上，截取图片显示补充耕地地块位置，同时选取备案的补充耕地实地照片，连同补充耕地项目信息，以分省份、逐项目的方式在部门户网站公布。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 10 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)