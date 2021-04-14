本报北京4月13日电 （记者韩鑫）中国中小企业协会近日公布今年一季度我国中小企业运行情况。数据显示，一季度我国中小企业发展指数为87.5，比去年四季度上升0.5点，连续4个季度保持上升趋势，处于去年一季度以来最高位。

一季度，中小企业发展指数反映出中小企业运行情况有以下主要特点——

企业信心进一步恢复。“就地过年”带动一、二线城市春节前后生产时间增加，经济持续稳定恢复，企业信心继续改善。反映企业信心的宏观经济感受指数为101.8，比上季度上升0.4点，连续4个季度上升。

市场预期继续改善。随着疫情防控成果巩固，经济形势转好，供需两端回升，市场预期企稳向好。一季度市场指数为79.3，比上季度上升1.0点。

资金紧张局面有所缓解。央行两项直达货币政策工具适当延期，帮助中小微企业缓解资金压力。一季度资金指数为101.9，比上季度上升0.3点，高于景气临界值100。融资指数为89.3，与上季度持平；流动资金指数为86.3，上升0.5点。

企业效益低位回升。在生产稳步恢复、市场预期改善、政策支持力度加大等因素带动下，企业效益有所改善，但成本压力制约效益改善的程度。一季度效益指数为62.5，比上季度上升0.6点。

“一季度中小企业发展指数虽达到去年同期以来最高值，但仍低于2019年同期5.5个点，尚未完全恢复至疫情前水平。”中国中小企业协会会长李子彬表示，应综合施策，确保各项惠企政策落地见效，促进中小企业健康发展。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 10 版）

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