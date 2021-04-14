本报记者 李中文 方 敏

“现在我们的产品不仅不愁卖，还要挑客户卖……”嚯，谁的口气这么大？在浙江省湖州市长兴县夹浦镇，开印染厂的杨文龙一开口，自信满满。

口气大，是因为底气足。最近，一家外商一下子就跟他订了5600万元的货。即使在去年疫情防控期间，企业也基本满负荷运转。当下，订单已经排到今年10月份。

要搁前几年，杨文龙可没这底气。要知道，夹浦镇素有“无不桑之地，无不蚕之家”之说，丝绸产业一直是当地支柱产业，市场竞争异常激烈。2015年至2017年期间，每年都会有小纺织企业倒闭出局。

前些年，杨文龙的印染厂也难上台面——厂子小、产品粗、利润薄，前景不明朗。面对生产经营的困难，杨文龙不断更新对行业变化的认识：“国家对环保的重视不断加强，粗放经营早晚会被淘汰，企业必须尽快转型升级。”

“要想可持续，得向‘新体系’看齐。”杨文龙口中的“新体系”，就是湖州市倡导实施的高标准绿色工厂生产体系，通过用地集约化、原料无害化、生产清洁化、废物资源化、能源低碳化，建设绿色工厂，推动高质量发展。

2017年，湖州出台政策，对成功创建国家级绿色工厂的企业给予100万元的一次性奖励。2019年，湖州又推出绿色企业（项目）贷款等金融扶持措施，利率从优。

此外，湖州还制定了绿色工厂星级评价标准。其中，二星级标准有8条，解决合规性问题；三星级标准有14条，对亩均效益、清洁能源替代等内容明确了提升性的要求；四星级、五星级标准围绕集约用地、原料无害、能源低碳等内容，明确了示范性和引领性要求。

引导企业建设绿色工厂，湖州从两头“使劲”——一边是正向激励，一边还有反向倒逼。

湖州严格环保执法，开展每季度现场抽查，对整改不到位的企业，撤销绿色工厂认定。截至2020年年底，湖州累计撤销56家企业市级二星级、三星级绿色工厂认定资格。

瞅准了绿色工厂是大势所趋，杨文龙近年来累计投入1亿多元推动企业转型升级。如今，再访他的印染厂，硬件软件均改头换面。

布料注剂含不含重金属，价格差了好几倍。杨文龙定下规矩——买“不含”的，必须达到出口标准。厂房里，老旧设备全部淘汰，换上了新机器。原来染一缸布要用3吨水，现在只需用一半，生产效率也大大提高。原本当作废品卖的生产废弃物，现在全部交给有危废处理资质的单位处理。

严格按照绿色工厂标准运转，企业的节能、减排、降耗目标全部实现。杨文龙的印染厂生产的多个产品被国家工信部评为绿色设计产品，相比过去，产品附加值提升25%、销量提升18%、企业效益提升20%。

杨文龙的故事，在当下的湖州不是个例。近年来，湖州每年推动100家企业实施100项重点绿色化改造项目，并推行绿色工厂星级管理。截至2020年底，湖州累计创建国家级绿色园区4个、国家级绿色工厂44家、绿色供应链示范企业17家，数量位居全国地级市前列。

“湖州绿色工厂展现出较强的韧性。2020年，三星级以上绿色工厂亩均税收比全市规模以上工业企业高出13%。在绿色工厂的带动下，2020年，全市生产总值增长3.3%，财政总收入增长7.7%。”湖州市委相关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 10 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)