楠 溪

不断推进经济体制改革和相关配套改革，并在构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制中不断释放红利，才是我们吸引外资的最大底气

总投资超100亿美元的巴斯夫（广东）一体化项目，首批装置建设已实现连续50万工时的安全建设；江西最大外资工业项目锐晶科技功率芯片制造项目顺利开工；山东94个重点外商投资项目集中签约，超114亿美元总投资涵盖高端装备制造、新一代信息技术等高新领域……今年以来，重大外资项目加速落地的喜讯不断传来。

稳外资的喜讯，还不止于此。2021年度《中国商务环境调查报告》显示，61%的受访外资企业认为在其近期的全球投资计划中，中国是前三大投资目的地之一。联合国贸易和发展会议发布的《全球投资趋势监测报告》也显示，2020年，中国吸引外国直接投资逆势增长4%，总投资额达1630亿美元，一跃成为全球最大外资流入国。

能跃升为全球最大外资流入国，中国的底气何在？短期看，中国在全球率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，使外商投资预期更稳，信心更足。长远看，中国市场如同一块巨大的磁石，散发的巨大魅力与蕴藏的无限潜力使外商投资纷至沓来。

那么，中国市场的魅力和潜力究竟是什么？这种魅力与潜力当然少不了中国市场的资源禀赋。作为世界第一人口大国，拥有全球最大的中等收入群体，中国的消费需求多种多样并不断升级，庞大的市场规模和消费潜力是供给体系持续优化的动力，也是投资热点不断显现的基础。中国又是幅员辽阔的发展中国家，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化尚未基本实现，发展的不平衡、不充分也意味着巨大的投资空间与市场机遇。作为连续11年稳居世界第一制造大国的主要经济体，中国完备的工业门类、齐全的配套设施、高素质的产业工人队伍等，也是其成为投资理想目的地的重要因素。

然而，资源禀赋优势不等同于国际竞争优势，中国吸引外资全球排名的跃升也不是完全依靠“天赋”。一个强大的市场，要兼具规模性、竞争性与联通性。以完善的市场经济体系做支撑，在公平透明的市场规则下实现资源高效配置，才能将投资吸引来、留下来。改革开放40多年来，我们从培育市场到构建市场体系、建设现代化市场体系，再到今天加快建设高标准市场体系，不断推进经济体制改革和相关配套改革，并在构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制中不断释放红利，这才是我们吸引外资的最大底气。

建设更高水平开放型经济新体制，以开放促改革促发展，是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容，也是我们持续成为吸引外资高地的决胜“密码”。从施行《外商投资法》《优化营商环境条例》，为稳外资提供法治保障，到逐年缩短外商投资准入负面清单和自由贸易试验区外商投资准入负面清单，不断降低外资准入门槛，党的十八大以来，中国开放的大门越开越大，开放水平越来越高，规则、规制、管理、标准等制度型开放蹄疾步稳。无论是特斯拉上海工厂的当年开工、当年投产、当年交付，还是今年继续对第五批重大外资项目给予产业规划、用地、环评、用能等政策支持，都彰显了我国坚定不移以更高水平开放促进经济高质量发展的决心与信心。

从这个角度审视，稳外资的成效，既是外资对中国发展前景投下的“信任票”，更是中国建设更高水平开放型经济新体制的“成绩单”。而这个开年的“成绩单”，响当当！

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 18 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)