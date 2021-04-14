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五星新型工业化产业示范基地达34家（资讯速递）

2021年04月14日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电 （记者韩鑫）日前，工信部对全国416家国家新型工业化产业示范基地开展质量评价工作。对各示范基地总体水平以及产业实力、质量效益、创新驱动、绿色集约安全等方面综合评价结果显示，示范基地整体发展质量良好，创造了全国三成以上工业增加值和进出口额、四成以上的利润总额，其中五星示范基地已有34家，比2019年增加4家，占比达8.2%。

　　据了解，国家新型工业化产业示范基地是我国制造业集聚发展的重要载体和制造强国建设的支撑力量。目前示范基地集聚了280多万家企业，其中规模以上工业企业7.5万家。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月14日 18 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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