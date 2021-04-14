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实体书店焕发新活力（市场漫步）

 唐志宏
2021年04月14日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为城市中重要的文化消费场所，实体书店要紧跟消费需求，拓宽发展思路，实现以“变”应“变”，努力开拓新的发展空间

　　

　　近日，中国书店大会发布《2020—2021中国实体书店产业报告》，报告披露，2020年全国大约有4061家实体书店新开面世。更值得关注的是，一大批实体书店积极尝试跨界经营，将图书经营与喝咖啡、品茶等场景结合在一起，吸引了大批消费者，为实体书店带来新活力。

　　近年来，适应消费需求新变化，各类多业态融合发展的实体书店悄然走红。“书店+餐饮”“书店+文旅”“书店+戏剧”“书店+活动”……实体书店已不再是单纯售书的场所，正在转变为新型公共文化空间，逐渐成为城市中一道亮丽的风景线。读者在书店读书、购书的同时，可以喝咖啡、吃快餐，还可以参加书店举办的各种活动。这些书店通过拓展业务范围，努力打造集文化体验、阅读学习、休闲娱乐、餐饮服务等为一体的综合性公共文化生活中心，有效提升了人气，释放了发展活力。

　　书店是城市中重要的文化消费场所。这些年，随着互联网经济快速发展，实体书店图书销售收入呈现下降趋势，特别是网上售书平台配送快、图书价格相对便宜，对实体书店的经营带来了很大挑战。然而，实体书店所独具的场景优势是网店所没有的，实践证明，只要紧跟消费需求，拓宽发展思路，实现以“变”应“变”，就能开拓新的发展空间。

　　为鼓励实体书店创新发展，各地出台了不少政策给予支持。据不完全统计，自2016年11部门印发《关于支持实体书店发展的指导意见》以来，大部分省份都出台了支持实体书店发展的政策措施，从信贷支持、财政补贴、税收优惠等方面鼓励书店升级发展。实体书店应抓住机遇，搭上政策利好的快车，加快实现创新发展。比如，一些实体书店推出线上直播分享阅读活动，结合当地特色，邀请知名作家、阅读推广人、优秀教师等走进平台直播间，与读者朋友进行阅读分享交流，为传统书店带来了新气象。

　　文化消费是最具潜力的消费领域之一。面对日益升级的文化消费需求，应加大供给侧结构性改革力度，调整供给体系的适应性与灵活性，不断提升消费吸引力和市场竞争力。作为实体书店，要在体验场景上多出新招，在阅读分享上多出好招，不断加强服务创新，深度嵌入地方文化产业发展与地方公共文化服务之中，努力适应读者新需求，实现更好发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月14日 19 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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