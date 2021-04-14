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一些餐厅为实现数字化转型，往往不提供人工点餐服务

别让扫码点餐成为“单选题”（消费万花筒）

毕  钰
2021年04月14日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　“进店请扫桌子左下方二维码进行自助点餐”“请关注公众号，选择桌号，点击买单即可付账”。目前，不少餐厅推出扫码点餐服务，给一部分消费者带来了便利，也有一些消费者反映有些餐厅不提供人工点餐，甚至不提供现场菜单，带来了新的不便。

　　“我不大会使用智能手机，扫码之后手机经常停在某个空白页面，加载不出任何信息，只能干着急。” 今年65岁的北京海淀区居民王晓丽认为，由于智能手机操作的复杂性，扫码点餐并不具有普适性。老年人、未成年人往往需要他人协助，才能完成扫码点餐过程，有时感觉反而不方便。

　　随着科技手段推陈出新，餐饮行业也在寻求新的突破与变革。用微信自带的“扫一扫”工具或其他二维码扫描工具扫描餐厅二维码进行点餐，是“互联网+餐饮”潮流的产物，可以有效地为餐厅节省人力成本，提高顾客点餐效率。然而，扫码点餐不应成为“单选题”，如果餐厅经营者不提供人工点餐服务，只提供扫码点餐，不仅会给一些对智能手机不熟悉的顾客特别是老年消费者带来障碍，也侵害了消费者的公平交易权。

　　近日，在因“强制扫码点餐”被投诉后，长沙炊烟小炒黄牛肉餐饮公司在其官方公众号上发布整改公告，表示即日起炊烟小炒黄牛肉所有门店全面推行纸质菜单和人工点单，扫码点单遵循自愿原则。此外，将提升人工服务效率，缩短排队时间。

　　专家表示，餐饮行业经营者可以使用新技术提高运营效率、为消费者提供便利，但首先应做到依法合规、切实维护消费者权益。餐厅在进行数字化转型的过程中，应采用现场点餐与扫码点餐相结合的方式，满足不同消费者的需求，在推广扫码点餐的过程中，应将自主选择权交给消费者。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月14日 19 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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