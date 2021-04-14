4月13日，第十届中国花博会品牌合作伙伴和指定保险服务商——中国太保在崇明举办服务第十届中国花博会启动仪式，现场发布花博会服务方案，递交总保额逾3500亿的一揽子综合保险保单。

去年5月，中国太保与崇明区人民政府签署崇明世界级生态岛建设暨第十届中国花博会合作协议。为更好地服务花博会，中国太保选拔有经验、有能力的专业管理和技术人才，全力围绕服务保障、客户活动、品牌宣传等打造综合服务方案，集全系统之力，统筹推进各项服务工作。展会期间，中国太保将在花博会园区设立“太平洋保险花园”、“太保家园”展区、“太保服务点”，立体展示太保企业文化及产品服务，全面展示品牌形象。

花博会期间，中国太保将举办“三十年·在一起”系列客户活动，包括“金福人生观花博”、长三角女企业家联盟峰会、6·16伙伴节、系列亲子活动、“感恩30年·不负好春光”客户摄影大赛等。仪式现场，中国太保向广大客户发出参与活动的诚挚邀约；并成立服务第十届中国花博会青年突击队，为即将到来的花博会提供周全服务保障。

启动仪式上，中国太保支教志愿者向花博会组委会赠送20幅“我心中的花博会”画作。这些画作由四川凉山州南山傈僳乡希望小学的孩子们绘就。

仪式现场，中国太保向花博会组委会递交一揽子综合保险保单，并与点意空间集团、山西省花卉协会、上海博海餐饮、上海道道鲜餐饮等四家单位签署保险生态服务协议。中国太保将为参展商、商业主体、观众设计全生命周期的保险方案,打造保险生态服务圈，主要险种覆盖工程一切险、货物运输险、展会责任险、活体花卉植物保险、商户综合责任保险、专属游客意外险等。

中国太保表示，希望通过提供保险、养老、投资等多方面的综合金融创新服务，为崇明世界级生态岛建设贡献“太保力量”。

(责编：崔元苑、吕骞)