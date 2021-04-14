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商务部：84%的中华老字号企业处于盈利状态 总体利润率2.7%

2021年04月14日08:24 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （赵竹青）据商务部官网消息，根据该部门对1128家中华老字号企业2019年经营情况调查显示，84%的企业处于盈利状态，1%的企业收支相对平衡。

商务部调查数据还显示，年营业收入达5000万元以上的中华老字号企业占比接近50%。同时，中华老字号企业总体利润率达2.7%，半数企业利润率超6%。一大批老字号市场竞争力不断增强，品牌影响力明显提升，整体呈现良好发展势头。

老字号拥有世代传承的独特产品、精湛技艺和服务理念，广泛分布于食品餐饮、工艺美术、居民服务等20多个行业，贴近人民群众日常生活，是民族品牌的集中代表和中华优秀传统文化的重要传承载体。

为充分发挥老字号全面促进消费、弘扬优秀传统文化的作用，更好满足人民日益增长的美好生活需要，商务部日前印发通知，部署2021年“老字号嘉年华”系列活动，围绕“国潮国货 品质生活”主题，重点打造消费促进和宣传推广两类活动。

据悉，活动将围绕五一、端午、七夕、中秋、国庆等节日，聚焦首届中国国际消费品博览会等重要展会，配合全国消费促进月等重点活动，实现商务主管部门、电商平台、主流媒体、专家学者、老字号企业五方联动，线上线下同步开展，贯穿全年。

(责编：赵竹青、高雷)

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