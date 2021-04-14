“紫光芯云学院”正式启动现场

在2021 NAVIGATE领航者峰会“全域智能，共见教育未来”教育专题论坛上，紫光股份旗下新华三集团特别举行了“紫光芯云学院”启动仪式。未来，紫光集团将以“紫光芯云学院”为依托，实现教育与产业的全面对接，携手高校与合作伙伴，共同致力于促进数字化人才培养模式改革，从芯到云助力数字产业人才培养，合力构建面向新型教育和人才的教育新生态。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力表示，紫光集团作为中国大型综合性集成电路领军企业，肩负储备芯片产业人才，培养数字化转型云网人才的使命，紫光集团的发展始终与产业振兴紧密相连。作为国之重器，集成电路和数字化产业需要聚集大量人才，加强教育链、人才链和产业链、创新链的衔接，推动人才向集成电路和数字化产业聚集，成为了推动产业发展的必然要求。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁 张力致辞

“紫光芯云人才培养计划”的启动，旨在坚持科学育才、精确育才，重点培育与紫光集团成长和集成电路、数字化产业发展密切相关的人才“梯队群”。

“紫光集团致力于将芯云学院打造成为以促进我国芯片产业发展为使命的新型人才培养基地。”新华三集团副总裁、新华三大学执行校长李涛表示，未来五年内，紫光集团将与全国300所院校共建紫光芯云学院，并与高校紧密合作，在集成电路、数字化、国产化三大技术领域与全国高校开展师资能力提升、课程开发、实习实践建设，全面完善行业技能认证标志。

新华三集团副总裁、新华三大学执行校长李涛致辞

李涛介绍，紫光集团将投入3000万集成电路和数字化软硬件资源，与高校共同建设集成电路、数字化、国产化等实践基地，同时设立“紫光芯云学院”奖学金，联合高校共同培养2000名集成电路技术工程师、10000名数字化技术工程师及2000名国产化技术工程师。

芯云发展是一个通力合作的系统性工作。一直以来，紫光集团在将自身发展与行业振兴紧密联系的同时，也始终坚持与业界生态伙伴的鼎力合作。来自行业的相关合作伙伴代表共同见证了发布仪式。

摩尔精英产业发展有限公司董事长、总裁张竞扬表示，中国芯片产业要在未来10年增长10倍，是我们这一代芯片人的使命，人才短缺已经成为产业发展的瓶颈。“紫光芯云学院”的人才培养计划，正是为了解决这一难题应运而生，意义深远。

摩尔精英产业发展有限公司董事长 张竞扬上台发言

北京中软国际教育科技股份有限公司总裁田晓杉表示，随着国家数字经济的战略推进，中软国际教育科技集团积极与产业头部企业合作。在高职教领域，中软国际教育科技集团将携手新华三集团，共同推进数字化人才培养的产教融合，打造适应产业发展的人才教育生态圈。

北京中软国际教育科技股份有限公司总裁 田晓杉上台发言

民生教育集团董事、总裁，奥鹏教育董事左熠晨表示，“紫光芯云学院人才培养计划”与国家战略性、基础性、先导性产业战略高度契合，对培养高水平应用型人才具有重大意义。作为新华三合作伙伴，期待借“紫光芯云学院人才培养计划”的东风，与行业同仁加强合作，在集成电路、数字化技术及国产化技术等领域培养高水平人才。

民生教育集团董事、总裁，奥鹏教育董事 左熠晨上台发言

麒麟软件有限公司高级副总裁孔金珠表示，中国操作系统正处于重要的发展阶段，人才是战略级资源，此次麒麟软件将与紫光集团围绕中国操作系统着力培养软件开发及使用运维人员，深度结合双方业务属性打造联合培养方案。

麒麟软件有限公司 高级执行总裁 孔金珠上台发言

北京华晟经世信息技术有限公司董事长张勇表示，基于“紫光芯云学院人才培养计划”，华晟经世将与紫光集团在芯片、网络、软件等数字产业关键领域，强强联合，用创新的数字化人才培养模式，培养产业急需的创新型数字化人才。

北京华晟经世信息技术有限公司董事长 张勇上台发言

北京金信润天信息技术股份有限公司董事长、总裁门保丰表示，期待“紫光芯云学院人才培养计划”圆满成功，也希望双方合作迈上新台阶。

北京金信润天信息技术股份有限公司总裁 门保丰上台发言

(责编：崔元苑、吕骞)