原标题：德国专家：核废水污染物将通过海洋食物链到达消费者餐盘

13日，日本政府在当日内阁会议上，决定将东京电力公司福岛第一核电站的核废水向海洋排放。德国专家称，核废水污染物很快就会通过海洋的食物链到达消费者的盘子里。

日本官员反对媒体将这些核废水描述为“受污染的”或“有放射性的”，坚称这些水是“处理过的”，只剩下相对无害的“氚”。

但德国媒体RND报道称，尽管如此，对日本的怀疑依然存在。日本核电站运营商东京电力公司在核灾难发生后多次发出误导信息。事实证明，三年前，福岛第一核电站使用的技术并不像承诺的那样有效：污水中仍然可以检测到放射性元素。

阿拉伯半岛电视台报道称，日本驻韩国大使馆外出现了反对日本排放核废水的示威活动，一些抗议者认为此举是“核恐怖活动”。

《科学美国人》月刊早在2014年发表的一篇文章称，摄入氚会增加癌症风险，而一些专家则担心日本排放的水中存在其他污染物。

据路透社报道称，东京电力公司说，尽管经过多年处理，目前积水中仍含有大量有害同位素。

美国马萨诸塞州伍兹霍尔海洋研究所的资深科学家肯·比塞勒说：“我担心储存罐中的非氚放射性污染物仍处于高污染水平。”研究过福岛周围水域的伍兹霍尔海洋研究所专家肯·布埃斯勒补充道，“其他污染物都比氚具有更大的健康风险，并且更容易在海鲜和海底沉积物中积累。”

国际防止核战争医师协会德国分部联合主席亚历克斯·罗森去年批评道：“如果将这些物质释放到海中，它们很可能会在海底的动植物中被发现。它们会在鱼类、海鲜和藻类中积累，并很快就会通过海洋的食物链到达消费者的盘子里。”

联合国人权特别报告员马科斯·奥雷拉纳在推特上发文称：“多核素去除设备无法去除水中的氚。虽然一些科学家说它的辐射非常低，但其他科学家警告说，人们低估了氚的危害，它给人类和环境带来的风险将持续超过100年。”(实习记者张佳欣)

(责编：赵竹青、吕骞)