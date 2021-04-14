原标题：金融对实体经济支持力度仍然稳固

近日，中国人民银行发布2021年一季度金融统计数据。从3月金融数据来看，由于去年同期基数偏高，新增贷款和社会融资规模均同比少增，但与往年同期相比继续多增，显示出金融对实体经济支持力度仍然稳固。

3月人民币贷款新增2.73万亿元，比去年3月少1200亿元，但较2019年3月仍然多增1.04万亿元，贷款存量增速仅较上月小幅下降0.3个百分点至12.6%。

分项来看，居民部门新增短期贷款5242亿元，为有统计以来最高水平。企业部门新增短期贷款3748亿元，虽然较去年同期少增5052亿元，但比2019年同期仍多增647亿元，基本回归常态。新增中长期贷款1.33万亿元，较去年同期多增3700亿元，显示出国内需求复苏态势良好，企业中长期融资需求旺盛。票据融资减少1525亿元，较上年同期多减3600亿元，成为新增贷款的主要拖累因素，但也反映出金融对实体经济的支持力度非常扎实。

3月新增社融3.34万亿元，较上年同期少1.84万亿元，如果排除基数扰动，与2019年同期相比仍然多增3798亿元。

具体来看，3月新增社融主要受三方面因素影响：一是由于利率水平较去年同期明显提升，且债市信心仍未完全恢复，新增企业债券融资仅为3535亿元，较上年同期少增6396亿元；二是今年提前批新增地方债额度3月初才下达，晚于去年，3月政府债券融资仅新增3130亿元，较上年同期少增3214亿元；三是在稳杠杆的政策背景下，表外融资大幅压降，当月净减少4129亿元，较上年同期多减6338亿元。其中，委托贷款减少41亿元，同比少减547亿元，好于此前三年；信托贷款减少1791亿元，同比多减1770亿元，压降趋势延续；未贴现承兑汇票净减少2297亿元，同比多减5115亿元，成为表外融资的最大拖累项，但也从侧面反映出实体经济的实际融资需求仍然可观。

3月M1同比增长7.1%，增速较上月回落0.3个百分点；M2同比增长9.4%，增速较上月回落0.7个百分点。M1和M2同比增速回落，既与基数因素相关，也与社融和贷款余额增速回落相关。但两者剪刀差较上月略有缩窄，显示出经济活力有所增强，与3月其他数据保持一致。

展望下一阶段，在稳杠杆和防风险的政策基调下，房地产调控继续收紧，表外融资持续压降，预计后续社融和贷款存量增速将继续回落，但随着基建投资和制造业投资回暖，以及政策加大对小微企业、制造业、节能减排等领域的支持，信贷结构或将继续保持优化，政策继续表现为“紧信用+稳货币”组合，总体仍然“稳健中性”。

(责编：罗知之、吕骞)